Le sauvetage de la Formule 1

La Formule 1 est de retour en action sur le circuit de Portimao (Portugal) après que deux nouvelles importantes pour l’entreprise ont été confirmées tout au long de cette semaine: le annulation du GP du Canada et son remplacement immédiat par le GP de Turquie (11-13 juin) et l’introduction d’un nouveau format pour les courses de sprint les samedis Grand Prix, qui a été approuvé à l’unanimité par les équipes et sera piloté cette saison sur trois sites, à commencer par Silverstone, le décor où le championnat du monde F-1 a été tourné en 1950.

Un coup d’eclat

Quand le groupe américain Liberty Media a acquis les droits de Formule 1 en 2016 pour plus de 7 000 millions d’euros il l’a fait en sachant que Bernie ecclestone avait signé des contrats d’une valeur 9,3 milliards les dix prochaines années. Mais ils ne comptaient pas, logiquement, sur l’irruption de une pandémie qui a paralysé nombre de leurs plans et a causé un réduction drastique des revenus, les obligeant à réagir et à rechercher des alternatives.

La solution est impérativement de réaliser un calendrier record de 23 grands prix, du jamais vu dans l’histoire du F-1, en plus de rehausser le spectacle en piste avec nouveaux formats de compétition Oui une plus grande égalité des voituresainsi que pour essayer attirer les jeunes téléspectateurs, de plus en plus éloigné des sports traditionnels et axé sur les nouvelles plateformes numériques et les jeux vidéo. L’alliance avec Netflix et «Drive to Survive» va dans ce sens.

Liberty a annoncé que 2019 avait été une année rentable, avec une augmentation des revenus et de la participation au Grand Prix. Les réseaux sociaux de Formule 1 ont également connu une croissance exponentielle de 33%. Et à la télévision, l’audience cumulée a augmenté de 9%. Mais l’illusion et les rendements du bon travail accompli par le groupe d’investissement américain ont chuté de l’impact du coronavirus. Le rapport financier du dernier exercice 2020 faisait état de millions de pertes. Une saison plus courte que la normale (17 grands prix) et quasiment pas de supporters dans les tribunes – seulement sur trois circuits – ont eu des effets désastreux pour le F-1: 367425 millions d’euros de pertes et une 43% de baisse des revenus Au cours de l’année précédente.

Le retour des fans

Malgré ces chiffres inquiétants, Gregg Maffei, Le PDG de Liberty Media, est convaincu du «brillant avenir» de la Formule 1. Mais pour surmonter le coup économique, ils doivent se rapprocher le plus possible de ces 23 courses programmées en 2021, en plus d’augmenter les revenus des droits de diffusion et en conditions de possible, accélérer le retour des fans dans les tribunes. Stefano Domenicali , président et chef de la direction de F1, a déjà avancé que négocier pour avoir un grand prix en Afrique du Sud et que bien qu’ayant assumé deux ans d’absence de la Chine dans le calendrier en raison de la pandémie, ils n’abandonnent pas le marché asiatique, qu’ils essaieront de récupérer «au plus vite». L’Italien parle ouvertement d’un projet de «même 25 courses par an quand tout est fini».

Le reste des ingrédients, ceux qui font référence au spectacle, sont également en cours. La révolution technique tant attendue qui doit mettre fin à l’ère hybride dominée exclusivement par Mercedes Pendant sept ans et équilibrer les forces sur la grille, il devra attendre 2022, après que les équipes, la F1 et la FIA aient accepté de le reporter, d’homologuer le châssis, la transmission et les suspensions de 2020 également pour une utilisation dans l’actuel. saison, permettant uniquement de développer l’aérodynamisme dans le but de réduire les coûts.

Les nouvelles règles sont retardées d’un an, mais les idées pour rendre la F1 plus attractive sont déjà mises en pratique et la meilleure preuve en est l’arrivée du courses de qualification sprint (100 km), le samedi, pour commander la grille de la course de dimanche. Si l ‘«expérience» fonctionne au Grand Prix de Grande-Bretagne (16-18 juillet) et à deux autres manches du calendrier encore à déterminer, les week-ends du Grand Prix seront récompensés pour les fans.

Dentelle de Barcelone

Et parmi tant de bonnes intentions les uns des autres, la semaine prochaine, nous aurons pour la deuxième année consécutive un GP d’Espagne sans public dans les tribunes du Circuit de Barcelone. Une circonstance qui rend la viabilité du test difficile, surtout si Liberty oblige à payer le canon de 22 millions d’euros convenu à l’époque: “Sans billetterie, ni services” d’hospitalité “, l’impact sera grand”, reconnaît le directeur du Circuit, Josep Lluís Santamaría. Il s’appuie sur “la prédisposition et l’harmonie” avec Domenicali et les responsables du championnat pour “essayer de réduire ces frais au minimum”.

Ramon Tremosa, ‘Ministre’ des Affaires de la Generalitat et à son tour président du Circuit, reconnaît le risque que la chute du calendrier entraînerait: “Nous ne pouvons pas perdre cette continuité, car si vous sortez, il est très difficile de rentrer. Et nous avons la volonté de continuer à être une position fixe et de n’entrer dans aucune rotation », prévient-il.