Le sauveur de Barcelone ? Ansu Fati, Pedri et Gavi peuvent devenir les nouveaux Lionel Messi, Xavi et Iniesta et redonner du sens aux géants de la Liga

De temps en temps, une équipe arrive qui change le football pour toujours.

L’équipe de Barcelone de Pep Guardiola de 2008 à 2012 était sans doute la meilleure du lot.

Trois des plus grands talents du football, Messi, Xavi et Iniesta étaient autrefois les visages d’une équipe de Barcelone qui dominait le football

Sous Guardiola, le Barça a remporté trois couronnes en Liga à Barcelone

L’Espagnol a révolutionné le jeu avec sa philosophie qui est devenue connue dans le monde entier sous le nom de « Tiki-Taka » dans une marque de football qui n’avait jamais été vue auparavant, menant les Catalans à trois titres de champion et deux couronnes de Ligue des champions pour graver leur nom comme vrai grands du football européen.

De Thierry Henry à Zlatan Ibrahimovic, l’Espagnol a supervisé des talents incroyables tout au long de son mandat de quatre ans, mais aucun plus que le trio de Xavi, Andres Iniesta et Lionel Messi.

Ils sont devenus trois des plus grands joueurs de football de tous les temps et ont partagé une relation presque télépathique les uns avec les autres qui ne se reverront peut-être jamais.

Guardiola et Zlatan ne se sont pas entendus à Barcelone

Avec une capacité fascinante à créer de l’espace dans des espaces restreints, leur compréhension était presque extraterrestre, et même avec Ronaldinho et Ronaldo dans la liste des anciens du club, beaucoup vous diront qu’ils sont les trois plus grands joueurs du club.

Malheureusement pour les fans de Barcelone, toutes les bonnes choses ont une fin – et cela s’est produit de la manière la plus brutale possible pour les fidèles du Camp Nou ces derniers temps.

Xavi est maintenant à la retraite et dirige au Qatar, Iniesta exerce son métier avec Vissel Kobe au Japon, tandis que la prochaine génération de stars de Barcelone telles que Neymar et Luis Suarez est également passée à de nouveaux pâturages.

Le départ de Messi pour le PSG l’été dernier, cependant, est peut-être symbolique de la tourmente dans laquelle il s’est retrouvé ces derniers temps.

Le voyage avait une compréhension télépathique qui n’avait jamais été vue dans le beau jeu auparavant

Il est parti parce que le club a une dette d’environ 1,1 milliard de livres sterling, et les choses ne vont pas beaucoup mieux sur le terrain non plus car ils occupent le septième rang de la Liga et ont perdu deux matchs en Ligue des champions contre le Bayern Munich et Benfica.

Entrent Ansu Fati, Pedri et Gavi.

Le trio, dont les âges combinés ne totalisent que 53 ans, a été surnommé le sauveur des géants de la Liga.

Pedri a récemment signé un nouvel accord et dispose d’une clause de libération annoncée de 1 milliard de livres sterling

Passeur techniquement habile et créatif et dribbleur qualifié qui a fait des comparaisons avec Iniesta avec style, Pedri a tous les outils pour devenir le prochain grand milieu de terrain au Camp Nou.

Le jeune de 5 pieds 9 pouces – encore de seulement 18 ans – est passé d’un inconnu à une star mondiale dans les 10 mois suivant son arrivée de Las Palmas pour 6,7 millions de livres sterling l’année dernière.

Étonnamment, il a disputé 74 matchs au cours de sa première saison, participant à la fois à l’Euro 2020 et aux Jeux olympiques pour l’Espagne.

Sans surprise, Barcelone a payé le prix de la quantité d’action assez absurde du milieu de terrain, le joueur étant exclu de quelques matchs avec blessure cette saison.

.

Fati est le plus offensif des trois jeunes

Fati, quant à lui, qui a reçu le maillot emblématique numéro 10 de Messi cette saison, est le joueur le plus offensif du trio,

Le joueur de 18 ans a fait irruption sur la scène à l’âge de 16 ans lors de la saison 2019/20, où il a battu le record de longue date de Messi pour devenir le plus jeune joueur à représenter Barcelone en match de Ligue des champions.

Une déchirure du ménisque au genou l’a empêché de sortir pendant un an la saison dernière, ce qui a entravé sa progression.

Néanmoins, il est revenu à l’action le week-end dernier et a marqué alors que Barcelone battait Valence 3-1 et devrait maintenant être récompensé par un nouvel accord lucratif.

Le plus récent phénomène des Blaugrana, Gavi, est le dernier joueur immensément talentueux qui est sorti de nulle part – et lui aussi semble être un joyau absolu.

GETTY

Gavi est le dernier talent incroyable à sortir d’absolument nulle part

Le joueur de 17 ans a rejoint Barcelone en provenance de l’académie Real Betis il y a cinq ans et il a été sélectionné deux fois pour l’Espagne dans la Ligue des Nations de l’UEFA pendant la pause internationale après être devenu l’équipe première régulière du Barca cette saison.

Sa compréhension du jeu à un si jeune âge est effrayante.

Tout comme Messi, Iniesta et Xavi, il semble toujours connaître son prochain coup avant de recevoir le ballon et semble avoir trois longueurs d’avance sur tout le monde sur le terrain, telle est sa capacité sur le ballon.

Le départ de Messi semblait sonner le glas de Barcelone en tant que puissance européenne dans un avenir prévisible, mais l’émergence de Fati, Pedri et Gavi a donné aux fidèles du Camp Nou l’espoir que le succès n’est qu’à nos portes.

