Le sauveur de Giannis : Jrue Holiday, de l’ostracisme à la lumière

Giannis a demandé et les Bucks lui ont donné. On en a parlé l’été dernier, avec le projet Milwaukee dans les petites heures et de nombreux problèmes pour sa continuité après une élimination précoce en demi-finale Est, contre le cinquième classé, le Heat, et par un retentissant 4-1. Les années ont passé, Antotekounmpo n’a pas gagné, les fans s’impatientaient et la peur grandissait dans les bureaux d’une franchise qui n’avait plus remporté le ring depuis 1971, dans la préhistoire d’une Ligue qui vivait à une époque si lointaine qu’ils ne connaissaient toujours pas Kareem Abdul-Jabbar en tant que tel. Lew Alcindor et Oscar Robertson dirigeaient une équipe qui était en Occident à l’époque, petit court-courrier (à peine eu après des années d’existence) au plus grand de tous les succès. Ce que personne ne savait alors, c’est qu’après cela, ils ne gagneraient plus.

La dynamique a été tentée de changer plusieurs fois. Il était encore temps de disputer d’autres finales (1974, avec une défaite 4-3 contre les Celtics), un an avant que Jabbar, déjà autonomisé de cette manière, demande le transfert après un 38-44 embarrassant, relégué à la dernière place de la compétition sans Robertson récemment retraité. Le départ du pivot, qui a nécessité un gros marché (sa légende s’est poursuivie chez les Lakers), a accéléré les choses : les Bucks sont devenus l’équipe de Sydney Moncrief et Don Nelson dans les années 80, avec huit apparitions consécutives en playoffs (trois finales de Conférence et cinq demi-finales), puis ils sont entrés dans des années difficiles d’abord (avec Del Harris) et impossibles plus tard (avec Mike Dunleavy) et ils ont été ressuscités avec George Karl, Glenn Robinson, Sam Cassell, Ray Allen…

C’était, jusqu’à l’arrivée d’Anteto, la dernière finale de conférence jouée par une équipe qui était déjà de l’Est et qui a perdu en sept matchs contre les Sixers d’Iverson, en 2001. Après cela, un autre voyage dans le désert jusqu’à l’arrivée de un Giannis qui s’est démarqué avec Jason Kidd et a explosé avec Mike Budenholzer, un coach questionné sans aura, mais qui a exploité individuellement un joueur d’une autre époque. Les Bucks ont ajouté 60, 56 et 46 victoires au cours des trois années de l’entraîneur, des records qui pourraient être plus élevés si ce n’était pour les saisons raccourcies, coronavirus à travers. Et ils sont retournés à la finale de l’Est, qui a commencé à gagner 2-0 en 2019 avant que Kawhi ne fasse son truc et We The North écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de la compétition.

Tout a vite tourné à l’impatience. Giannis avait encore un an sur son contrat, l’élimination contre le Heat avait été douloureuse et le Grec refusait d’assurer sa continuité. Budenholzer, plus à l’extérieur qu’à l’intérieur, est resté pour lui faire plaisir. Bogdanovic est arrivé, mais finalement il ne l’a pas fait, et s’est retrouvé dans un Hawks éliminé par les Bucks eux-mêmes en finale de l’Est, ce sacré tour qu’ils n’avaient pas dépassé depuis 1974. Thanasis est arrivé par la grâce du conseil d’administration et, encore, à la demande du frère et leader incontesté. Et, parmi tout cela, a émergé la signature qui a signifié la réconciliation de l’histoire, la signature du contrat de Giannis et une qualification pour les Finales où ladite arrivée a eu beaucoup à faire. Nous parlons, bien sûr, de Jrue Holiday.

Une base enterrée à la Nouvelle-Orléans

Quand on se souviendra de la carrière de Jrue Holiday, il y aura un avant et un après des pélicans. Tout d’abord, l’éruption avec certains Sixers dans laquelle il s’est fait connaître et a joué son premier et unique All StarDe retour en 2013. Et deuxièmement, son arrivée chez les Bucks et tout ce que cela a signifié. Entre-temps, sept années perdues avec les Pélicans, avec deux tristes apparitions en séries éliminatoires et une seule manche gagnée, en 2018 avec Anthony Davis et compagnie. Et, à cette époque, d’autres blessures (il n’a joué que 82 matchs en deuxième année), de nombreuses rumeurs de transfert et plus de 126 millions de contrats.

En théorie, le commerce de Holiday était une bonne décision pour les Pélicans. Ils ont trouvé une issue pour un joueur de 30 ans qui voulait sortir, et que cela ne collait pas avec le jeune projet qu’ils essaient de créer autour de Sion. Holiday a collecté 26 millions de dollars pour ce cours et a une option de joueur de 27 (presque rien) pour le prochain. Autrement dit, un risque que les Bucks ont pris même à court terme, toujours pour garder un Giannis heureux. qui a fini par signer pour 228 millions en cinq saisons, liant sa carrière à celle de l’équipe qui l’a repêché. Dans l’opération, les Pélicans ont accueilli Eric Bledsoe et George Hill. Certains jouaient et d’autres se débarrassaient de quelque chose dont ils ne voulaient pas. Mais mais mais…

De l’ostracisme à la lumière

En fin de compte, les Pélicans ont été le désastre le plus absolu et les Bucks sont sortis vivants d’une saison dans laquelle presque personne ne l’a fait. Débarrassez-vous d’un homme monopolisant et unidimensionnel comme Bledsoe, vilipendé par les fans de Milwaukee et par l’opinion publique, n’a été qu’un jet d’eau froide. Et personne ne manque Hill, très vétéran et loin de ses meilleurs jours. Et, bien sûr, la récompense a été impressionnante : 17,7 points, 4,5 rebonds et 6,1 passes décisives pour un joueur qui se démarque comme il l’a fait chez les Pélicans… mais avec répercussion. Apparaissant sur les couvertures, apparaissant sur les nouvelles et sauver un projet qui se bat sans relâche pour devenir une dynastie. Ou, du moins, en champion. Quelque chose de très difficile à réaliser dans une NBA qui n’attend personne. Et si vous êtes un petit marché, encore moins.

Tout ce processus a amené de nombreuses personnes à réaliser maintenant que les vacances sont très bonnes. Ce n’est pas une base à utiliser, ni un bon joueur asecas. C’est pratiquement une star, le meneur qui compense le mieux l’attaque et la défense de la compétition (derrière, peut-être, Chris Paul), un excellent passeur, avec une capacité innée à responsabiliser et à améliorer ses coéquipiers, une voix que les autres suivent et un leader qui marque également comme et quand il veut. Et, avec une fiabilité hors du commun en un contre un de part et d’autre du court, comme stoppeur malgré les dépenses offensives et comme tireur, une qualité qui n’avait jamais été autant exploitée que dans ce parcours : au-dessus de 50 % dans les paniers et 39 % dans les triples, les chiffres les plus élevés de toute sa carrière. Indispensable pour s’entendre avec un Anteto avec qui il s’entend parfaitement sur la piste, courant quand il faut le faire, lui accordant la dernière passe en transition ou marquant trois quand les défenses sont bloquées autour du Grec dans la zone.

Holiday a exploité ce cap et est devenu incontournable après la blessure de Giannis. Son tir de trois a souffert en playoffs, mais il a exploité sa capacité de distribution. Il totalise 17,6 points et plus de 8 passes décisives en phase finale, il est passé à 22 + 5 + 10 dans la série contre les Hawks, avec 33 points et 10 passes décisives dans le duel initial, 25 + 6 + 13 au cinquième tour et 27 + 9 + 9 + 4 + 2 au sixième, avec une qualification pour la finale incluse, la première de sa carrière. Le meneur a été consolidé au sein de la compétition, il a été une mine d’or pour les Bucks et il ne reste plus qu’à voir s’il exercera son option de joueur et poursuivra sa relation avec la franchise dans laquelle il a connu son incroyable retour, ou devra-t-il attendre. A ses débuts en finale, son rôle était à nouveau essentiel : irrégulier au lancement (seulement 36%), mais avec de bonnes moyennes (16,7 + 6,2 + 9,3) et 27 points avec 13 passes décisives lors du cinquième match, ce qui a renversé la vapeur avec jusqu’à trois coéquipiers marquant 27 points ou plus dans l’histoire de la finale.

Mais si Jrue s’est démarqué pour quelque chose, c’est pourquoi il a déjà fait allusion aux Pélicans, entre les bons moments, les blessures et le fait d’appartenir à une franchise à la dérive. La défense a été le facteur différentiel pour un meneur POA (point d’attaque : agressivité maximale sur le ballon). Chris Paul est allé à 32 points et 9 passes décisives dans le match d’ouverture; à partir du second, Jrue était en charge de sa défense à plein temps. Et il a transformé la vie du meneur des Suns, l’un des meilleurs de l’histoire à son poste, en une épreuve. Un mur de muscle et une concentration de plomb. Jrue avait eu des séquences défensives à encadrer avant le cinquième match, et c’est là où, aussi, il a signé une nuit complète en attaque dans une finale qui a commencé par tout rater, de loin et près du bord, mais rectifié à temps, dans cet intégral cinquième jeu, définitif, clé. Avant un sixième retour sur le ring (4 sur 19 aux tirs), mais dans une série dans laquelle il avait déjà laissé sa marque. Et dans une saison où il a été la révélation d’une équipe révélatrice. Culminé, bien sûr, avec un anneau qui durera éternellement et qui brillera au sommet du programme d’études d’une base qui est, tout simplement, extraordinaire. Cela a été démontré.