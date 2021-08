Le Savage 4-Word Shot de Damian Lillard à Carmelo Anthony après l’accord avec les Lakers

in

Carmelo Anthony a accepté un contrat d’un an avec les Lakers de Los Angeles la semaine dernière. Le joueur de 37 ans est une infusion offensive instantanée dans n’importe quelle formation, il sera donc particulièrement essentiel pour un groupe de LA qui a été excellent défensivement l’année dernière mais qui a parfois eu du mal à l’autre bout.

La saison dernière, Anthony a obtenu en moyenne 13,4 points avec 42,1% de tirs sur le terrain et 40,9% de tirs au-delà de l’arc. Le pourcentage de trois points, en particulier, était le meilleur de sa carrière. De plus, il a récolté 3,1 rebonds et 1,5 passes décisives par match.

Anthony a connu une sorte de résurgence de carrière avec les Portland Trail Blazers après avoir été essentiellement mis sur la liste noire de la NBA pendant un certain temps. Une fois son accord avec les Lakers devenu officiel, Anthony s’est rendu sur Instagram pour exprimer ses remerciements à l’organisation qui lui a tiré dessus alors que personne d’autre ne le ferait.

Une personne qui ne l’avait pas ? L’ancien coéquipier d’Anthony pour les Blazers, Damian Lillard.

“Hors de la propriété bruv”, a écrit Lillard en plaisantant sur la publication Instagram d’Anthony.

De toute évidence, Lillard plaisantait, mais cette réponse était néanmoins absolument sauvage.

Malgré les blagues, il sera intéressant de voir où vont toutes les parties impliquées à partir d’ici. L’avenir d’Anthony est plus ou moins défini. Il réussira ou échouera avec les Lakers, puis il prendra probablement sa retraite.

Alex Caruso reste gagnant. https://t.co/RPDs7KeKXN – Jeu 7 (@game7__) 2 août 2021

Celui de Lillard est un peu moins clair. Il a fait des allers-retours pour savoir s’il voulait que les Blazers l’échangent ou non. S’il est traité, le joueur de 31 ans a laissé entendre qu’il y a une équipe spécifique qui l’intéresse particulièrement. Cela dit, il y a quatre équipes qui appellent Portland pour acquérir Lillard pour le moment – ​​et le front office prendra inévitablement le meilleure offre à leur disposition.

Cela s’annonce comme des prochains mois intéressants pour les Blazers. Ce qui se passera à partir de maintenant aura un impact sur la franchise pendant de nombreuses années à venir.

En rapport: Bradley Beal et sa femme publient un message cryptique au milieu des rumeurs commerciales