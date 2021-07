Le Savannah College of Art and Design rend hommage à Pierre Cardin – WWD

COPAINS: Après une interruption de 14 mois en raison de la pandémie de coronavirus, le Savannah College of Art and Design a rouvert ses portes dans le village de Lacoste en Provence, en France, parallèlement à une exposition sur Pierre Cardin, qui a mis le hameau pittoresque sur la carte avec un festival des arts annuel.

“Notre Ami, Pierre Cardin” (“Notre ami, Pierre Cardin”) présente plusieurs des créations les plus marquantes du designer de l’ère spatiale, ainsi que deux films produits par la SCAD célébrant sa vie et son héritage. Il devrait durer jusqu’au 3 septembre.

La relation de Cardin avec la SCAD a commencé en 2002, lorsque l’université a acquis un site dans le village et rénové une série de structures historiques pour les transformer en un centre d’étude de l’art et du design. Cardin, qui possédait des propriétés à Lacoste, dont un château ayant appartenu autrefois au marquis de Sade, est devenu un mentor pour les étudiants.

Le concepteur a entretenu une relation étroite avec la présidente et fondatrice de la SCAD, Paula Wallace, et l’université. Le SCAD FASH Museum of Fashion + Film dans son avant-poste d’Atlanta a accueilli la rétrospective « Pierre Cardin : Pursuit of the Future » en 2018.

« Cardin admirait sans équivoque le travail des étudiants de la SCAD. Il remarquait souvent la joie et l’esprit qu’ils apportaient à Lacoste – et à lui, émotionnellement et artistiquement. Il s’est connecté avec les étudiants dans toutes les matières que nous enseignons à la SCAD, de l’architecture, la conception de meubles et la peinture aux fibres, à l’art séquentiel, à l’illustration et plus encore », a rappelé Wallace dans un hommage.

Les visiteurs peuvent également s’arrêter au concept store ShopSCAD Lacoste, qui propose des accessoires, des vêtements, de la papeterie, des articles de décoration et des cadeaux d’étudiants, de professeurs et d’anciens élèves du SCAD. De plus, cinq artistes de la SCAD exposent leur travail dans les grottes médiévales de l’université dans le cadre d’un programme de résidence.

Le Festival de Lacoste se déroulera du 1er au 17 août. Cardin, décédé en décembre à l’âge de 98 ans, a insisté pour maintenir le festival l’année dernière, malgré les restrictions COVID-19, avec des apparitions de l’acteur français Gérard Depardieu et italien le ténor Andrea Bocelli.

