Le savon Halo est une chose réelle que vous pouvez acheter

Le savon officiel Halo est en route pour célébrer le lancement de Halo Infinite et le 20e anniversaire de la série. Le Dr Squatch a annoncé un partenariat avec Halo pour une barre de savon en édition limitée appelée Spartan Scrub.

Selon la société de fabrication de savons, Spartan Scrub vous aidera à vous sentir « énergisé, concentré et prêt à relever n’importe quel défi dans le jeu ou dans la vie ».

Le savon lui-même est fabriqué avec un « mélange d’herbes enracinées dans la tradition Halo pour aider à revitaliser et à apaiser la peau usée par la bataille ».

Quel temps pour vivre

La description du savon ne cesse de s’améliorer. « Ses ingrédients exfoliants et apaisants pour la peau uniques sont tous tirés de l’univers Halo, y compris Sevenbark Root, Little John et Bishop’s Wort. L’arôme a été soigneusement formulé avec de la sauge argentée, du yuzu et du bois de cèdre, et son inspiration de couleur est une ode au Mjolnir de Spartan armure verte et l’emblématique visière orange du casque Master Chief », lit-on dans une ligne de sa description officielle.

En réalité, le savon est fabriqué à partir d’huiles naturelles et d’ingrédients issus de sources durables, selon la société. Les abonnés de Dr. Squatch peuvent obtenir le savon à partir du 29 octobre pour 6 $, tandis que tout le monde peut l’acheter le 1er novembre pour 8 $.

Croyez-le ou non, ce n’est pas le premier produit orienté Xbox pour votre corps et votre peau. Avant cela, Xbox ANZ a créé le nettoyant pour le corps et le déodorant Xbox en partenariat avec Lynx (connu sous le nom d’Axe aux États-Unis) pour les personnes en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Halo Infinite sera lancé le 8 décembre sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Microsoft organise un événement de diffusion en direct du 20e anniversaire le 15 novembre pour célébrer les deux décennies de Xbox et Halo.

