Le saxophone Adderley tire un boulet de canon des charts

Les grands artistes de jazz sont, pour la plupart, des visiteurs peu fréquents dans le monde des singles à succès. Mais le 7 janvier 1967, le saxophoniste et chef d’orchestre Julian « Cannonball » Adderley a surpris tout le monde en entrant dans les rangs sacrés du Billboard Hot 100. Plus étonnant encore, le morceau en question, « Miséricorde, miséricorde, miséricorde », continuerait à culminer juste en dehors du Top 10.

L’instrumental a été écrit par un autre grand jazzman, Joe Zawinul, qui fut membre du quintette d’Adderley tout au long des années 1960. Il a ensuite travaillé avec Miles Davis avant de co-former l’un des groupes de jazz les plus grands et les plus inventifs des années 1970, Weather Report.

Peut-être étonnamment, « Cannonball » était déjà apparu deux fois dans le Hot 100, et la première fois, c’était avant qu’il ne figure dans les charts de l’album. « African Waltz » a atteint la 41e place pour le Cannonball Adderley Orchestra au printemps 1961, puis « The Jive Samba » a atteint la 66e place en 1963 pour son Sextet. Ses débuts dans les charts de l’album étaient avec Nancy Wilson/Cannonball Adderley, sa collaboration avec le chanteur de jazz distingué, un hit n ° 30 en 1962.

« Mercy, Mercy, Mercy » – l’un de ces morceaux que vous pouvez bien reconnaître sans le savoir par le titre – a été produit par l’éminence du studio Capitol Records David Axelrod, et est entré dans le palmarès américain des singles au n ° 82. Le label et l’artiste auraient été aussi surpris que quiconque qu’il ait bondi de 15 places la semaine suivante et qu’il ait ensuite continué à grimper.

Au cours de sa quatrième semaine de classement, le single est entré dans le Top 40, se frottant à d’autres succès tels que le Spencer Davis Group. « Donne moi de l’amour' » et James Brown et « Bring It Up » des Famous Flames. Fin février et début mars 1967, « Mercy » passa deux semaines à son apogée n°11, alors que les pierres qui roulent‘ « Ruby Tuesday » s’est hissé au premier rang.

Écoutez la liste de lecture All That Jazz.

Le hit a été inclus sur l’album live du même nom de 1967, qui était censé être enregistré au Club de Lisa à Chicago, mais a en fait été enregistré devant un public invité au Capitol Studios à Los Angeles. Pendant ce temps, les Buckinghams ont souligné la force de la mélodie en atteignant le n ° 5 aux États-Unis avec une version qui a ajouté des paroles, plus tard la même année.

Achetez ou diffusez « Mercy, Mercy, Mercy » sur l’album live du même nom du Cannonball Adderley Quintet.