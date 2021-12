Le saxophoniste Smooth Jazz, le chanteur Johnny ‘Dr. J’ James continue de glisser dans les charts | ECOUTEZ

Johnny ‘Dr. J’James

* De nos jours, saxophoniste de smooth jazz, flûtiste, chanteur, compositeur, arrangeur et artiste d’enregistrement Johnny « Dr. J » James a du peps supplémentaire dans sa démarche et glisse dans sa foulée. Après tout, il célèbre le positionnement élevé de son dernier single, Slippin’ (Nigel Lowis Stepper’s Mix).

Le succès de James est actuellement l’un des douze meilleurs records au Royaume-Uni, culminant au n ° 1 sur la Jazz Juice Radio britannique de la dernière semaine de novembre à la première semaine de décembre 2021. Le single a également culminé au n ° 15 sur le Royaume-Uni. Radio R&B Starpoint. Outre le Royaume-Uni, Slippin’ (Nigel Lowis Stepper’s Mix) grimpe dans les charts smooth jazz et R&B au Canada et maintenant aux États-Unis – pas à pas! La chanson électrisante est enracinée dans la danse « steppin' », le style de danse cool et fluide qui a commencé à Chicago avant d’être aimé dans le monde entier, en particulier au Royaume-Uni.

« C’est incroyable. Je suis ravi du succès de Slippin’ (Nigel Lowis Stepper’s Mix) », a déclaré James depuis son domicile en Floride. «Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise. Je viens de sortir le disque, et les gens ont commencé à le jouer et à l’aimer. Je suis vraiment reconnaissant envers les gens au Royaume-Uni et au Canada qui ont rendu le single si populaire. Maintenant, c’est « l’heure du steppin » pour la chanson en Amérique ! »

James fournit des accessoires à Nigel Lowis pour son mélange magique qui aide à propulser Slippin’ vers de grands sommets dans les charts internationaux. Lowis a travaillé avec des artistes américains tels que Stevie Wonder, Mariah Carey, Lemar et BeBe Winans,

« Nigel Lowis est un producteur, arrangeur, instrumentiste et remixeur légendaire au Royaume-Uni », a déclaré James. «Travailler avec lui a été un honneur absolu. La danse appelée steppin’ étant si énorme au Royaume-Uni et dans d’autres pays, ma chanson et ma musique avec le mix spécial de Nigel sont comme si nous avions délivré un passeport musical aux steppers du monde.

James a longtemps eu une affinité pour la composition, l’enregistrement et l’interprétation de musique qui touche l’âme des personnes et des cultures du monde. Au-delà du Royaume-Uni et des États-Unis, James a joué sa marque de musique jazz-R&B-soul dans les Caraïbes, au Mexique, en Asie et au Canada. Il a vécu et joué à Singapour pendant cinq ans, jouant dans certains des événements et lieux les plus prestigieux de la ville asiatique.

Pour James, la musique a toujours fait partie intégrante de sa vie. Né et élevé à Tallahassee, en Floride, le jeune James a été influencé par la puissante musique gospel émanant de l’église pentecôtiste qu’il fréquentait avec sa grand-mère. Il a également entendu et vu le célèbre Marching 100 Band de la Florida A&M University (FAMU) pratiquer ou jouer non loin de chez lui. James a rêvé qu’il jouerait un jour du saxophone dans l’emblématique machine à marcher. À l’école primaire, le jeune a appris à jouer du saxophone et a continué à perfectionner ses compétences musicales sur l’instrument jusqu’à la 12e année.

Après le lycée, les rêves de James se sont réalisés lorsqu’il a auditionné et a été choisi pour jouer dans Marching 100 de FAMU. James a également joué du saxophone dans les groupes de concert, symphoniques et de jazz de l’école. Le style de jeu de James est fortement influencé par le regretté Julian « Cannonball » Adderley, le saxophoniste alto et ancien de FAMU qui est finalement devenu une icône du jazz, dirigeant ses propres groupes de jazz avec son frère Nat Adderley à la trompette.

« Cannonball avait l’habitude de me parler beaucoup de musique et de fréquenter FAMU quand j’étais encore au lycée », a déclaré James. « Il ne fait aucun doute qu’il était mon mentor et la plus grande influence sur ma technique de jeu du jazz. »

James considère également le saxophoniste Grover Washington Jr. – The Godfather of Smooth Jazz – comme une énorme influence. De plus, James cite le saxophoniste Maceo Parker de la renommée du groupe de James Brown comme un modèle clé pour jouer funky et soul.

Après avoir obtenu un baccalauréat en musique de la FAMU, James a rejoint Will To Power, un groupe de danse pop basé à Miami et signé avec Epic Records. Le smash international Baby, I Love Your Way/Freebird Medley figurait parmi les chansons que le groupe a enregistrées, et il s’est hissé au premier rang du Billboard’s Hot 100. Après avoir quitté le groupe, James a dirigé ses propres groupes et a sorti plusieurs smooth jazz, R&B- albums aromatisés, dont The Remedy, suivi de The Cure.

Pour James, le rythme continue ! Au premier trimestre 2022, le saxophoniste, chanteur et artiste d’enregistrement sortira son nouvel album, intitulé Breathing. Cependant, il sortira initialement le premier single de l’album, Foolish Heart. James espère que sa musique continuera à apporter bonheur et unité à un monde qui a désespérément besoin des deux.

« Je crois que la musique est le dénominateur commun pour rassembler le monde », a déclaré James. « Je me suis rendu compte que malgré les nombreuses cultures à travers le monde, nous nous ressemblons tous plus que nous ne le pensons. Je veux faire ma part pour unir les gens au nom de la musique.

Pour plus d’informations sur Johnny « Dr. J » James ou get Slippin’ (Stepper’s Mix), connectez-vous sur www.johnnyjamesinc.com ou suivez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/johnnyjamesakadrj et Instagram : https://www.instagram.com/johnnyjamesinc/ .