Le SB Nation NFL Show revient avec une nouvelle programmation de spectacles

La pré-saison de la NFL débute ce jeudi et nous avons encore plus de nouvelles sur le football à célébrer à SB Nation. Nous sommes ravis de notre deuxième saison du podcast The SB Nation NFL Show, qui sera relancé cette semaine! Abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée ICI.

Le podcast sera publié du dimanche au vendredi, avec différents hôtes et domaines d’intérêt chaque jour. Voici toute notre gamme :

Dimanche : Rob “Stats” Guerrera, l’animateur du Sunday Late Night Wrap-Up, explique tout ce que vous devez savoir sur l’action de la journée avec des réflexions sur les plus gros matchs, les bouleversements, les déceptions, les performances et les actualités ! Lundi: Monday Football Monday sera diffusé en direct sur Facebook et Twitter de SB Nation NFL tous les lundis vers midi avec les hôtes RJ Ochoa et Pete Sweeney alors qu’ils réagissent au match de dimanche, remettent des récompenses et discutent des dernières nouvelles autour de la NFL. Mardi: The Off-Day Debrief présente les hôtes Rob “Stats” Guerrera et Brandon Lee Gowton et décomposera le match de lundi soir, passera en revue les classements de puissance actuels et deviendra généralement bizarre lorsqu’ils parleront de l’état de la NFL. Mercredi : Si vous voulez voir le jeu sous un nouveau jour, NFL University est le spectacle parfait pour vous ! Chaque semaine, Stephen Serda, Kyle Posey et Justis Mosqueda analysent l’action de la semaine dernière tout en vous donnant un cours accéléré sur un sujet spécifique qui fera de vous le fan le plus intelligent de votre watch party. Jeudi : Les hôtes Rob « Stats » Guerrera et RJ Ochoa reviennent pour un aperçu de Thursday Night Football et vous préparent pour la liste des matchs du week-end avec The Look Ahead ! Vendredi: Chez SB Nation, nous savons à quel point nos fans sont bons pour prédire les matchs, et NFL Reacts tirera parti de cette expertise dans leurs discussions sur les tendances des paris et les débats fantastiques. Rejoignez les hôtes Stephen Serda, Justis Mosqueda et Kate Magdziuk et partez pour le week-end confiant sur vos paris et vos jeux !

Et il y a plus ! Du mardi au vendredi, The NFL Daily Kickoff vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce qui se passe dans la NFL en moins de 10 minutes. Commencez votre journée avec nous et ne manquez rien !

Les émissions mettront également en vedette des invités des communautés d’équipe de SB Nation et du monde entier de la NFL et continueront d’être distribuées sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher et partout où se trouvent des podcasts. Abonnez-vous maintenant!