Le SBI annonce un bond de 55% de ses bénéfices au premier trimestre ; La qualité des actifs de vente au détail se détériore dans tous les segments alors que la deuxième vague de Covid frappe les collections

Le SBI a enregistré un recul d’environ Rs 4 700 crore de dérapages au cours des derniers mois et demi, a-t-il ajouté.

Le bénéfice net autonome de la State Bank of India (SBI) a augmenté de 55% en glissement annuel (en glissement annuel) à Rs 6 504 crore au premier trimestre de l’exercice 22 grâce à une hausse de 48% des revenus autres que d’intérêts. Cependant, la banque a signalé une détérioration de la qualité des actifs dans tous les segments du crédit de détail, les recouvrements ayant été touchés par la deuxième vague de Covid-19.

Au cours du trimestre de juin, les dérapages ont chuté de 29% séquentiellement à Rs 15 666 crore. Sur le total des dérapages, Rs 6 416 crore provenaient du segment des petites et moyennes entreprises (PME) et Rs 5 268 crore du commerce de détail. Le ratio des actifs non productifs bruts (APM) dans le segment des commerces de détail était de 1,28%. La banque a déclaré un ratio NPA de 2,24% dans son portefeuille de prêts en or et de 1,39% dans son portefeuille de prêts immobiliers.

La moitié des prêts immobiliers du SBI sont destinés au segment des non-salariés et certains d’entre eux sont liés aux PME emprunteurs, a déclaré Dinesh Khara, président du SBI. Il a attribué le ratio NPA élevé des prêts d’or à l’incapacité du personnel de recouvrement d’atteindre les emprunteurs en raison des restrictions de mobilité.

Khara a déclaré qu’après le recul de la deuxième vague, la banque a constaté un recul décent des prêts immobiliers et des autres segments de la vente au détail. “Le secteur des PME est un peu plus collant et nous constatons une meilleure traction pour la restructuration de la dette de ce secteur”, a déclaré Khara, ajoutant que sur les 7 300 crores de roupies de demandes de refonte, environ 1 400 crores de roupies provenaient du secteur des PME. Des refontes pour les comptes de PME d’une valeur de 1 100 crore de roupies ont été effectuées.

«À l’avenir, les blocages sont absents et une reprise de l’activité économique est observée et ce sont quelques-uns des points positifs. Les dérapages sont survenus dans des circonstances inhabituelles en raison des blocages et une fois l’activité économique revenue, les dérapages pourraient également être retirés », a déclaré Khara.

Le SBI a enregistré un recul d’environ Rs 4 700 crore de dérapages au cours des derniers mois et demi, a-t-il ajouté. La qualité globale des actifs de la banque a souffert, le ratio NPA brut augmentant de 34 pb en séquentiel à 5,32 % et le ratio NPA net augmentant de 27 pb à 1,77 %.

Le revenu net d’intérêts (NII) du SBI, ou la différence entre les intérêts gagnés et dépensés, a augmenté de 3,7% en glissement annuel pour atteindre 27 638 crore de Rs. La marge nette d’intérêt domestique (NIM) a augmenté de 4 points de base (pb) séquentiellement à 3,15 %. Khara a déclaré qu’à mesure que la consommation de crédit s’améliore, la banque s’attend à une amélioration des NIM. Il a guidé une croissance du crédit d’environ 9% au cours de l’EX22.

Les avances brutes de la banque ont augmenté de 5,8% en glissement annuel pour atteindre 25,23 lakh crore au 30 juin 2021. Les prêts aux particuliers ont augmenté de 16,5% en glissement annuel, tandis que le portefeuille de prêts aux entreprises a diminué de 2,33%. Le président a ajouté que SBI a constaté une amélioration des utilisations dans le segment des entreprises moyennes au cours de l’EX22. « On constate que dans certains secteurs comme la sidérurgie, il y a une amélioration des activités. Nous avons constaté une sous-utilisation d’environ 30% la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, mais cette fois dans le groupe des clients commerciaux, c’est 25%, une légère amélioration », a-t-il déclaré.

SBI restera concentré sur le marché du crédit immobilier et ne voit aucune raison d’y réorienter sa stratégie. « En matière de crédit immobilier, le potentiel du marché est énorme et nous n’avons aucune raison de ralentir. Nous avons maîtrisé la manière d’assurer des évaluations correctes et une distribution en temps opportun et nous aimerions continuer à bien faire », a déclaré Khara.

Les dépôts ont augmenté de 8,8 % en glissement annuel pour atteindre 37,21 crores de lakh Rs au 30 juin, le ratio du compte d’épargne du compte courant (CASA) ayant augmenté de 63 points de base en glissement annuel à 45,97 %.

Les actions du SBI ont clôturé en hausse de 2,37% par rapport à leur clôture précédente sur l’ESB à Rs 457,05 mercredi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.