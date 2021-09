Le SBI lève 4 000 crores de roupies via des obligations AT-1 à un taux de coupon de 7,72 %

in

La State Bank of India a levé mercredi 4 000 crores de roupies par le biais d’obligations de niveau -1 supplémentaires (AT-1) conformes à Bâle III, à un taux de coupon de 7,72 %. Il s’agit de la première émission d’obligations AT-1 sur le marché intérieur après la nouvelle réglementation du Securities and Exchange Board of India (Sebi).

“Il s’agit du prix le plus bas jamais offert sur une telle dette, émis par une banque indienne depuis la mise en œuvre des règles de capital de Bâle III en 2013”, a déclaré un prêteur public dans un communiqué.

L’émission du prêteur public a obtenu des offres d’une valeur de 10 000 crores de Rs, contre 1 000 crores de Rs comme taille d’émission de base et 3 000 crores de Rs comme option de sursouscription de conservation. Cela indiquait que la demande pour les obligations de la banque était meilleure que prévu par le marché. Les obligations ont une date de versement le 3 septembre.

Les obligations AT-1 sont un type d’obligations perpétuelles non garanties émises par les banques pour renforcer leur base de fonds propres afin de répondre aux normes de Bâle-III. L’obligation AT1 émise par le prêteur public est assortie d’une option d’achat le 3 septembre 2026 ou à toute date anniversaire ultérieure, sous réserve d’un appel fiscal ou d’un appel réglementaire. Le premier versement du coupon sera effectué le 3 septembre 2022 et chaque année par la suite, jusqu’au remboursement.

Dans un communiqué de presse, la banque a déclaré qu’elle était notée AAA par les agences de crédit locales et que l’offre AT-1 était notée AA+, ce qui s’est avéré être la note la plus élevée pour ces instruments compte tenu de leur nature hybride et à haut risque.

Avant cette émission obligataire, Axis Bank et HDFC Bank avaient fait appel au marché de la dette étrangère pour lever des fonds via des obligations AT-1. Récemment, HDFC Bank a levé environ 1 milliard de dollars sur les marchés étrangers.

Plus tôt cette année, Sebi avait modifié la règle d’évaluation des obligations perpétuelles. La maturité résiduelle estimée des obligations Bâle-III AT-1 serait de 10 ans jusqu’au 31 mars 2022. Le régulateur de marché a également déclaré d’avril à septembre 2022, elle serait valable à 20 ans et d’octobre 2022 à mars 2023, elle aurait une durée de vie de 30 ans. A partir d’avril 2023, la maturité résiduelle sera de 100 ans à compter de la date d’émission de l’obligation.

