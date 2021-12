Le scandale de Chris Noth interrompt la négociation S2 «Et juste comme ça»

Sarah Jessica, Cynthia et Kristin, leurs compagnes, ont publié un petit communiqué de soutien aux personnes concernées. « Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être quelque chose de très difficile à faire et nous les en félicitons ».

‘Monsieur. Big ‘a eu une courte participation au redémarrage de’ And Just Like That ‘. (Jose Perez / Bauer-Griffin / Shutterstock)

Cependant, Parker a vraiment le cœur brisé par ce qui est arrivé à sa co-star. «Elle est furieuse parce que tout le monde s’est retrouvé dans une position extrêmement inconfortable. Elle est farouchement protectrice de son personnage, ‘Carrie Bradshaw’. Elle aide et inspire les femmes et maintenant il y a plusieurs victimes », a commenté une source proche de l’actrice.

Sarah Jessica Parker est navrée et furieuse des accusations portées contre sa co-star. (. /)

Bien qu’on ne sache pas si les accusations contre Chris Noth se dérouleront légalement, il continue dans la même position : « elles sont catégoriquement fausses ». C’était du moins sa déclaration à Le journaliste hollywoodien.