Plus d’informations sur le scandale d’agression sexuelle du dirigeant de Good Morning America Michael Corn ont refait surface. Le Wall Street Journal a découvert que des recherches pour l’émission The Morning Show d’Apple TV+ ont révélé que Corn était accusé d’inconduite sexuelle. Selon le rapport, Jay Carson, l’écrivain de The Morning Show, a interviewé Kirstyn Crawford, qui était une productrice pour ABC, pour des recherches pour l’émission sur la base de ce qui se passe réellement à la caméra et hors caméra sur une telle émission, Crawford a été interrogé sur la prévalence de harcèlement sexuel dans l’industrie. Elle a révélé qu’elle avait été agressée par Corn deux ans auparavant en 2015. Carson a relayé l’information à George Stephanopoulos, qui a ensuite informé les dirigeants de l’entreprise.

Crawford a poursuivi Corn et ABC en août pour voies de fait et ABC News pour ne pas avoir pris de mesures lorsque la plainte a été déposée. Elle a ensuite modifié sa plainte pour dire qu’ABC News avait effectivement fait quelque chose et avait riposté contre elle après s’être plainte en ne lui accordant pas de promotion.

Depuis le procès initial de Crawford, la société mère Disney tente de revoir une enquête indépendante sur l’affaire. Il y a des rumeurs selon lesquelles il y a eu une tentative de médiation entre Crawford et un autre membre du personnel d’ABC, Jill McClain, qui a également allégué que Corn était inapproprié avec elle. Corn a quitté ABC pour Nexstar et nie toutes les allégations contre lui.

La société nie n’avoir pas pris au sérieux les affirmations de Crawford. Dans un communiqué publié plus tôt cette année, la porte-parole a déclaré : « Lorsque Mme Crawford s’est présentée pour la première fois en février 2021 avec des allégations contre Michael Corn, elles ont immédiatement fait l’objet d’une enquête indépendante d’ABC News par le service juridique et les ressources humaines de l’entreprise. Après une enquête approfondie, M. Corn’s l’emploi avec ABC News a pris fin. » La porte-parole a ajouté : « nous nous défendrons contre les autres allégations selon lesquelles ABC n’a pas pris les mesures appropriées contre M. Corn ou a exercé des représailles contre Mme Crawford ».

Par l’intermédiaire d’un porte-parole de Disney, ABC News a déclaré en août : « Nous nous engageons à maintenir un environnement de travail sûr et favorable et avons mis en place un processus qui examine et traite en profondeur les plaintes déposées. ABC News conteste les réclamations formulées à son encontre et y répondra. cette affaire devant les tribunaux. »