Le scandale des tests COVID pourrait servir l’avantage du gouverneur ⋆ .

ARTICLE MEMBRE NRPLUS

J

im Geraghty, Phil Klein et Jack Crowe ont eu d’excellents messages la semaine dernière sur la nouvelle vague dans le tourbillon du scandale Cuomo: le traitement préférentiel de test COVID du gouverneur de New York pour les membres de sa famille, y compris le frère et hagiographe CNN de Cuomo, Chris et divers courtisans (le Times a ajouté des dirigeants de l’industrie pharmaceutique à la liste). Je veux parler de ce qui se passe maintenant, ce qui peut être. . . pas grand-chose – du moins pendant un certain temps.

Cuomo et ses alliés exploitent perversement la métastase des allégations contre lui comme une stratégie de blocage. Ils demandent instamment que tout, y compris l’évier de la cuisine, soit jeté dans le…