Le scandale du Super Bowl de Janet Jackson et Justin Timberlake pour un documentaire

Janet et Justin ont déclenché un scandale tout-puissant avec leur performance au Super Bowl 2004 (Photo: .)

Un nouveau documentaire explorera la controverse entourant la performance du spectacle à la mi-temps du Super Bowl de Janet Jackson et Justin Timberlake.

Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson fera ses débuts le 19 novembre sur Hulu et FX, et est un projet du New York Times Presents.

Il racontera le moment où Justin, 40 ans, a arraché une partie du corset et du soutien-gorge de Janet, créant le moment de la porte des mamelons alors qu’ils se produisaient ensemble au spectacle de la mi-temps du Super Bowl de la NFL en 2004.

Bien que Justin soit celui qui a arraché les vêtements de Janet, le chanteur de 54 ans a été pointé du doigt par la suite et contraint de s’excuser tout en étant condamné à une amende et mis sur liste noire par MTV et la radio américaine à l’époque.

Alors que la carrière de Janet a faibli face à la controverse, la carrière de Justin a continué à monter en flèche.

Selon la description officielle, le film présentera « des séquences rares et des interviews de plusieurs personnes qui étaient aux commandes cette nuit-là à Houston – y compris des dirigeants de la NFL et de MTV – pour reconstituer un incident qui a secoué le pays et expliquer comment il a façonné la culture dans le décennies à suivre ».

Justin a arraché une partie du corset et du soutien-gorge de Janet (Photo: .)



Leur performance a été regardée par environ 150 millions (Photo: WireImage)

Il comprendra également « des informations provenant d’initiés de l’industrie musicale, de critiques culturels et de membres de la famille Jackson ».

Dysfonctionnement a été réalisé par Jodi Gomes.

La nouvelle du documentaire survient 10 mois après que Justin a présenté des excuses publiques à Janet et à son ex-petite amie Britney Spears pour » avoir bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme « .

La carrière de Justin a à peine souffert après l’incident (Photo: .)



Cependant, la carrière de Janet a faibli et elle a été mise sur liste noire de l’industrie de la musique (Photo: Rex Features)

Son long message a fait suite à des réactions négatives qu’il a reçues pour des allégations faites dans le documentaire Framing Britney, qui l’accusait d’alimenter les allégations selon lesquelles la popstar l’aurait trompé.

Justin a déclaré à ses abonnés Instagram: «Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé à contre-courant ou n’ai pas parlé de ce qui était juste.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



«Je comprends que j’ai échoué dans ces moments et dans beaucoup d’autres et que j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme.

« Je veux spécifiquement m’excuser auprès de Britney Spears et Janet Jackson individuellement, car je tiens à ces femmes et je les respecte et je sais que j’ai échoué. Je me sens également obligé de répondre, en partie, parce que toutes les personnes impliquées méritent mieux et, surtout, parce qu’il s’agit d’une conversation plus large à laquelle je veux de tout cœur participer et à partir de laquelle je veux grandir.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Shanna Moakler réagit aux costumes d’Halloween True Romance de l’ex Travis Barker et Kourtney Kardashian



PLUS : Simon Le Bon de Duran Duran se souvient que le groupe avait commandé des « substances » au service en chambre pendant les jours de fête sauvage

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();