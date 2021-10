Good Morning America continue d’être en difficulté. Michael Corn, un ancien producteur en chef de l’émission, a demandé à la Cour suprême de l’État de New York de rejeter une poursuite pour agression sexuelle contre lui. Un ancien membre du personnel a déposé une plainte contre lui, mais Corn allègue que la réclamation a dépassé le délai de prescription et que les allégations contre lui sont fausses. La date limite est l’un des médias pour rapporter la nouvelle.

Dans une note jointe à la récente requête de Corn pour rejeter une affaire, il est dit que l’incident d’agression sexuelle présumé de 2015 « échoue en droit parce que le délai de prescription pour les plaintes pour harcèlement sexuel à New York est de trois ans ».

Kirstyn Crawford, qui était l’un des subordonnés de Corn chez Good Morning America, l’a poursuivi en justice en août 2020. Crawford affirme également que Corn et d’autres ont exercé des représailles contre elle pour la poursuite.

La femme affirme qu’ABC lui a refusé « la sécurité d’emploi et l’augmentation de salaire qu’elle méritait » à la suite de la poursuite qu’elle a intentée contre Corn, son ancien patron. Les médias maven le nie. Crawford allègue en outre que les dirigeants du réseau ABC ont été informés de ses plaintes contre Corn en 2017. Elle dit qu’ils n’ont pris aucune mesure.

Selon Crawford, Corn l’a harcelée sexuellement lors d’un voyage d’affaires à Los Angeles en 2015. À l’époque, Good Morning America était sur place pour couvrir les Oscars.

Dans sa note, Corn qualifie les allégations de « choc ». Il ajoute que lui et Crawford étaient « deux amis proches et elle avait récemment demandé son avis pour savoir si elle devait rester à ABC News ». Il dit que Crawford cherche à attaquer Corn « pour son propre profit ».

Dans le procès de Crawford, elle dit que Corn a également agressé sexuellement un autre membre du personnel, Jill McClain. McClain n’est cependant pas un demandeur dans le procès de Crawford. Selon Crawford, Corn a tâtonné McClain à deux reprises : une fois en 2010 et une autre en 2011. Corn’s qualifie la poursuite et les allégations de Crawford de « scandaleuses et préjudiciables », qui, selon lui, visent « uniquement à harceler et à porter indûment préjudice à M. Corn dans le public. œil. »