Le scandale Hernández n’embarrasse pas le SEIU ; Il l’expose – RedState

Avec plus de 700 000 membres, le SEIU California est l’un des plus grands syndicats de l’État, dépensant des millions chaque année pour défendre des questions politiques privilégiées, comme s’opposer à la récente tentative infructueuse de rappeler le gouverneur Gavin Newsom.

Et jusqu’à ce printemps, le syndicat le faisait sous la direction perfide d’Alma Hernández – qui, en octobre, s’est retrouvée arrêtée et inculpée par le bureau du procureur général de l’État de plusieurs chefs d’accusation de fraude fiscale, de détournement de fonds, de parjure et de non-paiement des cotisations d’assurance-chômage. .

Plus précisément, Hernández est accusée d’avoir sous-déclaré ses revenus sur une période de cinq ans de 1,4 million de dollars et de ne pas avoir payé plus de 100 000 $ d’impôts sur le revenu. La centrale syndicale de longue date est également accusée d’avoir utilisé un prétendu compte de collecte de fonds politique pour se payer frauduleusement par l’intermédiaire de son mari.

Ce serait déjà assez grave si les activités illicites de Hernández étaient les apologistes des syndicats aberrants voudraient vous faire croire. Malheureusement, c’est comparable au cours SEIU.

Cedric Earl Hughes, alors coordonnateur de l’organisation de la section locale 721 du SEIU, a été inculpé en 2015 pour détournement de fonds du syndicat (non affilié) du personnel syndical (le United Union Professionals of Los Angeles), pour lequel il était trésorier. En 2013, Tyrone « Ricky » Freeman, l’ex-président de la section locale 6434 du SEIU, représentant les travailleurs de soins à domicile unis de Californie, a été reconnu coupable par un tribunal fédéral de quatre chefs de fraude postale, de six chefs de détournement de fonds/vol d’actifs syndicaux et d’un chef de faire de fausses déclarations à une institution financière. Il a ensuite été condamné à 33 mois d’emprisonnement. En 2010, Alejandro Stephens, l’ex-président de (aujourd’hui disparu) SEIU Local 660, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour fraude postale et évasion fiscale, et a été condamné à quatre mois d’emprisonnement. L’ancienne présidente de la section locale 99 du SEIU, Janett Humphries, a plaidé coupable en 2007 de complot et de détournement de fonds pour un projet de financement d’une campagne du conseil municipal de Los Angeles avec des fonds syndicaux. Elle a également été reconnue coupable de parjure et de complot et condamnée à une peine de six mois de prison.

La ligne de conga ne cesse de bouger – ce qui amène à se demander si SEIU est sur une série de coïncidences malheureuses statistiquement impossibles ou peut-être est-ce l’organisation elle-même qui est pourrie jusqu’à la moelle.

La Freedom Foundation, un groupe de surveillance des syndicats du gouvernement national, a documenté une campagne de contrefaçons commises par le SEIU à travers la côte ouest, dans laquelle le syndicat aurait signé les noms des membres présumés sur les cartes de membre sans leur permission ou sans leur connaissance.

Ces activités ont conduit la Freedom Foundation à intenter plus d’une douzaine de poursuites contre SEIU au nom de membres du public, dont deux affaires devant un tribunal fédéral alléguant des violations de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act), une loi initialement destinée à lutter contre les complots lancés. par la mafia et le crime organisé.

Si la chaussure convient, n’est-ce pas ?

Bien entendu, aucune de ces activités criminelles ne serait possible sans les millions de dollars versés dans les coffres du SEIU par des membres de la base, dont beaucoup ne savent pas à quoi servent les paiements ou qui ont été privés de la possibilité de décider eux-mêmes de la manière dont leur argent devrait être dépensé.

Voici comment cela fonctionne :

Les employés du secteur public reçoivent une pile de documents lors de leur premier jour de travail et sont invités à la remplir. Souvent, il y aura une carte de membre SEIU qui se glisse dans le mélange.

Les travailleurs signent sans le vouloir cette carte et la renvoient sans jamais avoir été informés que l’adhésion et les cotisations syndicales sont à 100 pour cent volontaires.

Et lorsque cette tactique échoue, la loi de l’État de Californie autorise les syndicats à organiser une session « d’information » de 30 minutes au cours de laquelle les organisateurs de travailleurs rémunérés font pression sur les nouveaux travailleurs pour qu’ils rejoignent, leur disant souvent que s’ils n’envoient pas d’argent au SEIU, leur salaire chutera, ou leurs avantages seront retirés.

Aucune mention n’est faite des dépenses politiques du syndicat, bien sûr. Tant que ces cartes sont signées, le SEIU fera valoir qu’il peut prendre l’argent de ce travailleur et le dépenser comme bon lui semble – les droits du premier amendement du travailleur soient damnés.

À maintes reprises, il a été démontré que des syndicats comme le SEIU et son ancienne dirigeante Alma Hernández se soucient davantage de se remplir les poches et celles de leurs politiciens favoris que de suivre la Constitution américaine.

Les employés publics à travers les États-Unis qui n’ont pas prêté attention devraient se réveiller et se rendre compte que des organisations comme SEIU ne sont plus des syndicats qui défendent les salaires, les heures et les conditions de travail de leurs membres.

Il y a longtemps, ils sont devenus les bras de financement et d’application de l’État, se cachant alternativement derrière les lois adoptées par leurs partenaires corrompus dans les fonctions électives et les ignorant complètement.