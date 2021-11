Le scanner d’empreintes digitales Pixel 6 de Google se brise lorsque la batterie est à plat

En ce qui concerne les smartphones, Google ne semble jamais tout à fait sortir de son propre chemin. Entre les gammes Nexus et Pixel, Google s’est longtemps imposé sur un marché concurrentiel. Malheureusement, les problèmes matériels font partie intégrante de pratiquement tous les nouveaux téléphones publiés par la société. Même le Pixel 6 n’a pas été épargné, car nous avons appris ces derniers jours que le scanner d’empreintes digitales est plus lent que les versions précédentes. Mais les problèmes avec le scanner d’empreintes digitales Pixel 6 ne s’arrêtent pas là.

Les problèmes du lecteur d’empreintes digitales du Pixel 6 persistent

Cette semaine, les propriétaires de Pixel 6 dans un fil Reddit sur le subreddit Google Pixel (via Android Police) ont commencé à se plaindre d’un problème très bizarre. Selon l’affiche originale, le scanner d’empreintes digitales de leur Pixel 6 Pro a cessé de répondre à l’entrée après que le téléphone n’ait plus de batterie. Ils ont chargé leur Pixel 6 Pro, mais lorsqu’il a finalement été rallumé, l’icône du scanner a cessé de s’afficher. Du coup, le seul moyen de déverrouiller le Pixel 6 Pro était avec un code PIN.

« En entrant dans les paramètres, j’ai remarqué que le profil d’empreinte digitale n’était plus là », a expliqué l’affiche originale dans le même fil. « J’ai essayé de le configurer et la capture de l’empreinte digitale s’effectue, mais une fois l’opération terminée, le message ci-dessous s’affiche : « L’inscription n’a pas été terminée » L’inscription des empreintes digitales n’a pas fonctionné. Réessayez ou utilisez un autre doigt.’ J’ai essayé tout ça, pareil. J’ai essayé le doigt de ma femme, pareil. Installé l’étalonnage des empreintes digitales de Google, idem.

Que faire si vous rencontrez ce problème

En quelques heures, d’autres propriétaires de Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont également commencé à intervenir et ils ont tous eu le même problème. Encore plus ennuyeux, les propriétaires de Pixel 6 n’ont découvert qu’une seule solution fiable pour le moment. Si vous laissez votre Pixel 6 mourir et que le lecteur d’empreintes digitales se désactive, vous devrez effectuer une réinitialisation d’usine. Cela signifie que vous perdrez tout sur votre téléphone, alors sauvegardez d’abord vos données.

Voici comment effectuer une réinitialisation d’usine sur un Pixel 6 ou Pixel 6 Pro, au cas où vous ne pourriez pas attendre un correctif :

Accédez à l’application Paramètres sur votre téléphone. Faites défiler jusqu’à Système puis choisissez Avancée. Maintenant, appuyez sur Réinitialiser les options puis Effacer toutes les données (réinitialisation d’usine). Après avoir confirmé que vous souhaitez effacer votre Pixel, appuyez sur Tout effacer Les données.

On ne sait pas pourquoi cela se produit ou à quel point le problème est répandu, mais cela semble être un bogue logiciel. Au moins un Redditor a affirmé qu’il ne pouvait même pas dupliquer le problème après avoir effectué une réinitialisation d’usine. Le bogue a fait son chemin vers le suivi des problèmes de Google, nous pouvons donc espérer qu’une solution officielle est en préparation. En attendant, gardez ce Pixel 6 chargé.