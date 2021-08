Le scanner d’empreintes digitales sous l’écran du Pixel 6 semble confirmé par l’exécutif de Google

Alors que la sortie du Google Pixel 5a est encore fraîche dans nos mémoires, les fuites pour les prochains combinés phares du géant de la technologie – le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro – continuent d’exciter la communauté technologique.

Plus tôt dans l’année, nous avons signalé que la version bêta d’Android 12 fuyait potentiellement le scanner d’empreintes digitales sous l’écran du Pixel 6, et maintenant nous voyons cette rumeur renforcée par Google lui-même.

Comme l’a repéré Mishaal Rahman de XDA Devlopes, un tweet publié par Hiroshi Lockheimer (vice-président principal de Google pour Android) montre une capture d’écran susceptible de provenir du Pixel 6 Pro qui présente une icône d’empreinte digitale bien visible.

Hiroshi Lockheimer a apparemment publié (puis supprimé) une capture d’écran de ce qui est probablement le Pixel 6 Pro (la résolution de l’image était de 1440×3200.) Le téléphone est connecté à Verizon 5G, probablement le réseau sous 6 GHz de l’opérateur. La position de l’UDPFS.H/T @jspring86az pic.twitter.com/Pessh7RvNV24 août 2021 est également montrée

Voir plus

Le tweet de Lockheimer était destiné à montrer l’actualisation imminente de l’interface utilisateur « Material You » d’Android qui arrivera avec Android 12, mais il l’a rapidement supprimé, probablement à cause des détails cachés (et pas si cachés) qu’il contenait.

L’icône d’empreinte digitale implique certainement un scanner intégré à l’écran, et la résolution 1440 x 3200 de l’image, en conjonction avec les icônes de style Google et le fait que l’appareil utilisait Android 12 Beta, indiquent fortement qu’il s’agit du Pixel 6 Pro .

Comme l’a souligné 9to5Google, cet ensemble de fonctionnalités et la compatibilité Android 12 Beta ne sont pas nécessairement uniques – il pourrait s’agir du Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro ou Oppo Find X3 Pro, bien que le positionnement de leur scanner diffère de l’image – mais le tweet étant rapidement supprimé après sa publication, le soupçon est valide.

Comme nous l’avons déjà mentionné, il y avait des indices d’un scanner sous-écran trouvé dans la version bêta d’Android 12, et Google a depuis publié des images officielles du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, aucun d’eux ne comportant de scanner d’empreintes digitales à l’arrière comme avec les itérations précédentes.

Bien que rien de tout cela ne confirme explicitement que la technologie figurera sur le prochain produit phare de Google, la combinaison de fuites et d’observations le rend certainement probable.

Analyse : le vaisseau amiral rentre au port

Avec le Pixel 5 de l’année dernière, Google a inversé la tendance consistant à offrir une expérience phare ouvertement premium et coûteuse dans sa gamme principale, optant plutôt pour des concessions de milieu de gamme pour réduire considérablement le coût de l’appareil.

Personnellement, j’ai célébré le déménagement, trouvant le Pixel 5 pour offrir l’équilibre parfait entre convivialité, simplicité, prix abordable et puissance là où ça compte : l’appareil photo, la durée de vie de la batterie, les performances quotidiennes et la conception durable. Ce faisant, il a éliminé la plupart des ajouts de luxe qui ont tendance à être «standard» dans les appareils phares.

Avec les Pixel 6 et 6 Pro, il semble plus probable que Google revienne au confort de sa stratégie précédente, et à celle de la plupart de l’industrie, en lançant deux téléphones probablement chers et plutôt similaires avec des ajustements à la taille d’affichage, aux capacités de l’appareil photo, la taille de la batterie et éventuellement une mise à niveau de la RAM.

Si le scanner d’empreintes digitales sous-écran est effectivement configuré pour figurer dans les nouveaux Pixels, ce sera l’un des ajouts luxueux susmentionnés où le coût de mise en œuvre d’une telle technologie ne correspond pas aux avantages fournis à l’utilisateur.

De plus, le passage à un scanner sous l’écran orienté vers l’avant signifierait la perte de la capacité intelligente de « glisser » de Google qui vous permet d’abaisser votre barre de notification en faisant glisser votre doigt sur le scanner arrière – étonnamment utile pour une opération à une main.

D’un autre côté, il y a certains avantages à avoir un scanner sous-écran. D’une part, il offre la possibilité d’un capteur à ultrasons, qui offre une sécurité supplémentaire en utilisant essentiellement la technologie des ultrasons pour créer une carte 3D plus précise de votre empreinte digitale, par opposition aux anciens scanners optiques qui ne prennent qu’une image 2D plate.

Cela rendrait également l’arrière du combiné plus élégant (bien que rarement pertinent une fois caché dans un étui) et donnerait aux utilisateurs la possibilité de déverrouiller le téléphone lorsqu’il est posé à plat sur une surface, ce qui est certainement utile.

Pourtant, ce journaliste espérait que Google continuerait sur la voie qu’il avait commencée avec le Pixel 5, offrant aux utilisateurs une expérience phare dans un package abordable sans le poids inhérent de plusieurs modèles supérieurs dans la gamme de produits, ce qui rend l’expérience quelque peu inférieure. Peut être l’année prochaine…