Le Scanner Pro de Readdle pour iPhone obtient Magic Eraser pour enlever les doigts, les perforatrices, plus

L’application Scanner Pro de Readdle a reçu une belle mise à jour aujourd’hui avec une nouvelle fonctionnalité Magic Eraser. L’outil alimenté par l’IA vous permet d’éliminer rapidement les doigts, les taches, les marques, les perforations, etc.

Readdle a lancé la mise à jour de Scanner Pro aujourd’hui et a détaillé la nouvelle fonctionnalité dans un article de blog :

Découvrez le Magic Eraser – un outil alimenté par l’IA qui vous permet de vous débarrasser des taches, des marques et même des doigts gênants sur vos numérisations. Considérez-le comme une baguette magique qui peut améliorer n’importe quel scan.

Et bonne nouvelle, Magic Eraser est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de Scanner Pro, que vous soyez abonné Pro Plus ou non.

Magic Eraser détecte même automatiquement les doigts dans les scans iPhone/iPad. Cette dernière fonctionnalité intelligente intervient après que Scanner Pro ait obtenu les catégories intelligentes AI en novembre.

Scanner Pro pour iPhone et iPad est téléchargeable gratuitement sur l’App Store avec des achats intégrés pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application.

Consultez le billet de blog complet de Readdle sur la façon de tirer le meilleur parti de Magic Eraser.

