Le SCD Durango et Balmaseda font match nul 1-1 et les points sont partagés

17/04/2021 à 21:25 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Terrain de football de Tabira et qui a fait face au Durango et à Balmaseda il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Avec ce résultat, l’équipe de Durangues a été placée en quatrième position, tandis que le Balmaseda, quant à lui, est cinquième à la fin du match.

La première partie du duel a commencé à lui faire face SCD Durango, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Beñat Castrillo. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la mi-course du match, dans la seconde mi-temps est venu le but pour lui Balmaseda, qui a mis les tables grâce à un objectif de Aitor à la 59e minute, terminant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Le technicien de la Durango, Jon Larreategi, a donné accès au champ à Joseba Beitia, Ander Oui Zuazo remplacer Imanol, Beñat Castrillo et Iparragirre, tandis que du côté du Balmaseda, Pablo Palacio remplacé Arribalzaga, Lambarri, Padu, Txemi Oui Asier pour Par Eguino, Maka, Aitor, Bébé Oui Julen Barron.

Dans le match, il y avait un total d’un seul carton jaune pour l’équipe valmasedano. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune pour Mikeldi.

Pour le moment, le Durango il obtient 22 points et le Balmaseda avec 21 points.

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le SCD Durango jouera contre lui Aurrera Ondarroa loin de chez soi, tandis que le Balmaseda affrontera dans sa querelle contre le Santurtzi.

Fiche techniqueSCD Durango:Iván, Beñat Alberdi, Carracedo, Beñat Castrillo (Ander, min 69), Galarza, Imanol (Joseba Beitia, min 63), Iparragirre (Zuazo, min 85), Aitzol Gonzalez, Txapu Infante, Ibarrondo et Jon AzpiazuBalmaseda:Bruno, Valín, Arkarazo, Maka (Lambarri, min.64), Corral, Infante (Txemi, min.72), Aitor (Padu, min.64), De Eguino (Arribalzaga, min.46), Mikeldi, Julen Barrón ( Asier, min 84) et HerrerosStade:Terrain de football de TabiraButs:Beñat Castrillo (1-0, min.42) et Aitor (1-1, min.59)