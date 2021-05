Le SCD Durango remporte les trois points à domicile après avoir battu Urgatzi KK (1-4)

09/05/2021 à 08:39 CEST

le Durango s’est rendu ce samedi au stade de Urgatzi KK, où il a remporté la victoire grâce à une victoire retentissante (1-4). le Urgatzi KK voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Sodupe par un score de 4-0. Concernant l’équipe visiteuse, le SCD Durango n’a pas passé les tables avec un score de 0-0 contre le Tolosa CF. Après le résultat obtenu, l’ensemble de Lasarte est dixième, tandis que le Durango il est deuxième après la fin du match.

Le match a débuté de manière imbattable pour l’équipe de Durangues, qui a profité du jeu pour inaugurer le score par un but de Galarza à la 22e minute. Ensuite, les visiteurs ont marqué à nouveau avec un but de Josu Gallastegi à la 27e minute qui a laissé un 0-2 en faveur de Durango. Il a coupé les distances Urgatzi KK grâce à un peu de Aitor Lucas à la minute 34, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-2 sur le tableau de bord.

Après la mi-parcours du match, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival grâce à un but de Ander à la 76e minute. SCD Durango, ce qui a augmenté le score grâce à un peu de Iparragirre quelques instants avant le coup de sifflet final, en 89, mettant fin à l’affrontement avec un résultat final de 1-4.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Urgatzi KK a donné accès à Pinilla d’Arkaitz, Boueux, Simancas Oui Aitor Gomez pour Urquiza, Iker Erdozain, Aitor Lucas Oui Javier Bejarano, Pendant ce temps, il SCD Durango a donné accès à Rodriguez, Ander, Ibarrondo Oui Astandoa pour Beñat Castrillo, Beñat Alberdi, Jon Azpiazu Oui Ander.

Au total, six cartons jaunes et deux cartons rouges ont été vus dans le match. De la part des habitants, un jaune averti Xabier Armentia, Iker Hernando, Javier Bejarano Oui Boueux, tandis que l’équipe visiteuse sanctionnait Carracedo Oui Jurgi. En plus, Xabier Armentia (2 jaunes) par le Urgatzi Oui Carracedo (2 jaunes) pour le Durango ils ont été expulsés après avoir vu le carton rouge.

Avec ce résultat, le Urgatzi reste avec 11 points et Durango Obtenez 30 points après avoir remporté le match.

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le Urgatzi KK jouera contre lui Santurtzi à la maison, tandis que le SCD Durango affrontera dans sa querelle contre le Somorrostro.

Fiche techniqueUrgatzi KK:Iker Erdozain (Barroso, min.76), Jon Arizaleta, Javier Bejarano (Aitor Gomez, min.82), Josu Saez Galparsoro, Xabier Calvoecheaga, Endika Saez De Eguilaz Pulido, Jesus Extremiana, Urquiza (Arkaitz Pinilla, min.61), Aitor Lucas (Simancas, min.76), Iker Hernando et Xabier ArmentiaSCD Durango:Andoni Errasti, Galarza, Txapu Infante, Carracedo, Jurgi, Iparragirre, Beñat Castrillo (Rodriguez, min.46), Aitzol Gonzalez, Beñat Alberdi (Ander, min.63), Josu Gallastegi et Jon Azpiazu (Ibarrondo, min.76)Stade:–Buts:Galarza (0-1, min.22), Josu Gallastegi (0-2, min.27), Aitor Lucas (1-2, min.34), Ander (1-3, min.76) et Iparragirre (1- 4, min. 89)