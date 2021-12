Le scénario du film « 48 heures à Vegas » de Dennis Rodman est un grand succès à Hollywood

Le scénario sur l’ancienne star de la NBA Dennis Rodman reçoit beaucoup d’amour à Hollywood. La liste noire de cette année est sortie récemment et le scénario du film Les 48 heures de Dennis Rodman à Vegas a été retenu. The Black List est une compilation des scénarios les plus appréciés mais toujours inédits.

« Avant le septième match de la finale NBA, Dennis Rodman dit à Phil Jackson qu’il a besoin de 48 heures à Vegas », indique le synopsis du film. « Ce qui suit est une aventure surréaliste avec son assistant GM capricieux qui implique un rodéo de taureaux, le parachutage d’une Ferrari et la construction d’une amitié qu’aucun d’eux n’a jamais pensé possible mais qui finira par résoudre leurs deux problèmes. »

« Le biopic reste un genre préféré sur la liste noire, et je ne peux pas imaginer que cela change de si tôt », a déclaré le créateur de la liste noire, Franklin Leonard, dans un e-mail à Vanity Fair. 48 Hours In Vegs a été annoncé pour la première fois en août et Lionsgate distribuera le film. Rodman sera producteur exécutif. Phil Lord, Chris Miller et Aditya Sood produiront le film pour Lord Miller. Jordan VanDina a écrit le scénario.

« Il n’y a qu’un seul Dennis Rodman. En 1998, il n’y avait personne sur Terre avec qui serait plus amusant – ou peut-être plus dangereux – de faire la fête. Et pourtant, ce n’est même pas la moitié de qui il est », Nathan Kahane, président de Lionsgate’s Motion. Picture Group, a déclaré à Deadline en août. « Ce film vous emmène dans une balade inoubliable avec le mythe, la légende, et aussi l’homme qu’est Dennis, derrière tout ce que vous pensez savoir. Nous ne pourrions être plus ravis de travailler avec Phil, Chris, Aditya, Ari, Will , et Jordan, et surtout Dennis, dont la carrière et la vie incroyables feront un film hilarant mais complètement humain et émotionnel. Vous pensez savoir quelque chose sur « The Worm » ? Attendez ! »

Rodman était davantage l’un des joueurs controversés de l’histoire de la NBA et a aidé les Chicago Bulls à remporter trois championnats au cours des dernières années 1990. L’incident de Las Vegas a été évoqué par Rodman, sa petite amie de l’époque Carmen Electra et Michael Jordan dans les docuseries The Last Dance l’année dernière.

« Dennis a refusé de suivre le troupeau », ont déclaré Lord et Miller. « C’est ce qui a fait de lui une cible et c’est aussi ce qui a fait de lui une star. Son week-end à Las Vegas est plein d’amusement et de délires mais il est aussi plein de questions importantes sur la façon dont les personnalités publiques et les travailleurs sont traités, surtout quand leur l’individualité s’exprime de manière si vive. »