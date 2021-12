Le scénario du film biopic de Kanye West fait le tour d’Hollywood

Un biopic sur le rappeur Ye – anciennement connu sous le nom de Kanye West – était l’un des scénarios les plus populaires de 2021. La liste noire annuelle a été publiée ce mois-ci, présentant les scripts que les dirigeants de films ont lus et appréciés mais n’ont pas été développés en films complets. encore. Les fans peuvent considérer qu’il est doux-amer qu’un script sur la vie de Ye soit ici plutôt que sur grand écran.

La liste noire est une enquête sur les « scénarios non produits les plus appréciés » publiée chaque année depuis 2005. La liste de cette année a pris en compte plus de 375 professionnels de l’industrie, exigeant qu’une soumission obtienne au moins 7 mentions pour faire la liste finale. L’un des titres de la liste de cette année est The College Dropout de Thomas Aguilar et Michael Ballin, qui a reçu 13 mentions. Selon la description, le film parlerait du « voyage intime d’un jeune Kanye West pour créer son premier album fondateur qui a réinventé la musique hip hop ».

Le film a une agence, une société de gestion et un studio attachés – Columbia Pictures – mais cela ne garantit pas que nous le verrons un jour à l’écran. Certains films de la liste noire sont finalement réalisés, mais beaucoup d’autres travaillent dans l’obscurité sur la liste. Rien n’indique que ce film se dirige vers la prochaine étape du processus de développement.

Ye a déjà réfléchi à la possibilité d’un biopic et a même choisi son choix personnel pour qui devrait le jouer. Dans une interview avec The Guardian l’année dernière, le comédien Danny McBride a déclaré : » Kanye m’a demandé de le jouer dans un film de sa vie. C’était un coup de téléphone assez étonnant à recevoir. Je ne sais pas pourquoi il voulait que je le fasse. . Peut-être ce sens de l’ego que je suis capable de dépeindre ? Je n’en ai aucune idée. »

McBride avait raconté l’histoire l’année précédente sur Jimmy Kimmel Live, laissant planer le doute sur le moment où Ye lui avait fait cette demande. Il a donné plus de détails à Kimmel, disant que Ye s’était rendu chez lui et avait passé une journée avec lui à essayer de le convaincre d’accepter le travail. Il a déclaré: « Il avait une idée pour un projet que je pense être une idée assez brillante. Il voulait faire un film sur l’histoire de sa vie, et il voulait que je le joue. »

« Je pensais que c’était une idée assez cool que je me disais ‘Ouais, j’adorerais sortir et en parler' », a déclaré McBride en riant. « Alors il est descendu, nous avons traîné. Nous sommes sortis en bateau. Nous avons juste parlé. Il était génial, c’était l’après-midi le plus incroyable », a-t-il poursuivi. « Ce fut une journée assez incroyable. Peut-être qu’un jour nous ferons le film. Qui sait ? »