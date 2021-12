Le scénario du film parodique « The Masked Singer » fait le tour d’Hollywood

La liste noire, une liste des scripts non produits les plus appréciés flottant à Hollywood, a rencontré la plus grande série de compétitions de téléréalité cette année. L’un des scripts de la liste de cette année est simplement intitulé The Masked Singer et suit ce qui se passe après que Mickey Rourke a été choisi pour apparaître dans la série. Il y a aussi des biopics sur Kanye West, Michael Jordan et le réalisateur de Transformers Michael Bay sur la liste.

Le scénario de Masked Singer a été écrit par Mike Jones, qui a travaillé sur Luca and Soul de Pixar, et Nicholas Sherman. « Mickey Rourke perd la tête après avoir été contraint de participer à l’émission la mieux notée de la télévision : The Masked Singer », lit-on dans le synopsis du projet. Le script a reçu 12 mentions des 375 réalisateurs de films interviewés pour la liste.

Par coïncidence, le vrai Rourke est apparu dans The Masked Singer, provoquant l’une des scènes les plus bizarres d’une émission déjà bizarre. Rourke a essayé de jouer « Stand By Me » tout en portant un costume de Gremlin pendant la saison 4 l’année dernière. Il est devenu le premier chanteur à s’éliminer lorsqu’il a enlevé le masque pendant que l’animateur Nick Cannon l’interviewait. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait fait l’émission en premier lieu, Rourke a déclaré qu’il voulait faire « quelque chose de différent ».

La liste noire a été fondée par Franklin Leonard en 2005 pour mettre en évidence les meilleurs scripts non produits à Hollywood qui n’ont pas encore reçu le feu vert. Le projet qui a reçu le plus de mentions de la part des dirigeants interrogés était Cauliflower, un drame de Daniel Jackson. Le script parle d’un lutteur de lycée qui concourt pour un championnat d’État tout en luttant contre une infection de l’oreille bizarre. Fuller Media a déjà signé pour produire, rapporte Variety.

Parmi les autres faits saillants de la liste de cette année, citons The College Dropout, un scénario sur West de Thomas Aguilar et Michael Ballin; Michael Bay : Le biopic explosif de Sean Tidwell ; et Air Jordan, un script d’Alex Convery sur l’approbation de Nike par Jordan. Un autre scénario qui a beaucoup attiré l’attention est See How They Run de Lily Hollander, un scénario sur une mère aveugle qui vit dans une ferme avec sa jeune fille et essaie de réparer leur relation. Yasuke de Stuart C. Paul est également un projet fascinant sur le seul samouraï africain du Japon féodal. Pendant ce temps, l’émission actuelle de Masked Singer est diffusée les mercredis de Fox à 20 h HE.