Le scénario du film sur Michael Jordan et son contrat avec Nike fait des vagues à Hollywood

Un nouveau biopic sur Michael Jordan est en préparation, et le script reçoit une tonne d’amour d’Hollywood. La liste noire 2021 a été récemment publiée et Air Jordan a fait la coupe. La liste a été complétée à partir des « suggestions de plus de 375 réalisateurs de films » qui ont fourni les noms de pas moins de 10 scénarios de films qui n’ont pas commencé à tourner au cours de l’année civile. Air Jordan a fait la liste noire car elle a été mentionnée au moins sept fois.

Selon le synopsis, Air Jordan est « L’histoire vraie et sauvage de la façon dont une entreprise de chaussures naissante nommée Nike a obtenu l’approbation la plus influente de l’histoire du sport : Michael Jordan ». Alex Convery a écrit le scénario et les producteurs sont Mandalay Pictures et Skydance Media.

Selon Forbes, Jordan a signé son premier accord avec Nike en 1984. Depuis lors, Nike a versé à Jordan environ 1,3 milliard de dollars, ce qui en fait l’accord de parrainage le plus riche de tous les temps. Lorsque Jordan a signé pour la première fois avec Nike, la société lui a payé 250 000 $ d’avance et lui a donné sa ligne de baskets, qui est devenue un succès majeur.

« Je n’ai jamais porté de chaussures Nike jusqu’à ce que je signe avec Nike », a déclaré Jordan dans une interview précédente. « Je portais des Converse à l’université et j’étais un grand fan d’Adidas. Ensuite, Nike m’a demandé de créer ma propre chaussure. Ils voulaient mettre mon nom sur ma chaussure et [let me] participer à la conception de la chaussure. Je n’avais jamais entendu parler de ça avant. C’était un bon pitch. Cela m’a donné l’opportunité d’en apprendre davantage sur l’industrie de la chaussure, et ils m’ont donné l’opportunité de créer. Je me suis assis avec les designers et je leur ai parlé de ma personnalité et des choses que j’aime et des choses que je pense que les gens peuvent aimer. Nous avons mis toutes ces pensées dans une marque, dans la marque Jordan et dans la chaussure. »

Jordan a poursuivi: « Même si Nike n’était pas si énervé ni si élégant, mais plus traditionnel, ils m’ont donné l’opportunité de développer les choses les plus créatives. Ils contrôlaient 80% de l’industrie du basket-ball, mais ils savaient, juste à cause du consommateur préférences, il serait difficile d’obtenir plus de 80 %. Ils ont donc créé cette autre marque pour capitaliser, et cela s’est avéré être la bonne façon de le faire. »