Le scénario « gagnant-gagnant » de George Russell contre Hamilton

George Russell a déclaré que ce serait un “scénario gagnant-gagnant” contre Lewis Hamilton chez Mercedes car il n’aurait “rien à perdre”.

La dernière vague de rumeurs de Russell à Mercedes a suggéré que la confirmation viendrait dès le Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end prochain dans ce qui sera la course à domicile de Russell.

Mais alors que certains peuvent douter que Russell n’est toujours pas prêt à faire un tel bond en avant sur la grille de Formule 1, il ne le considère pas du tout comme une perspective intimidante – même avec un septuple champion du monde de l’autre côté de la garage.

“Si vous faites du bon travail, vous serez récompensé.” La promesse Mercedes qui a été la principale source d’inspiration de George Russell.https://t.co/ml8np7Hbid #F1 pic.twitter.com/GDcPyW7lkj – Planète F1 (@Planet_F1) 10 juillet 2021

“Tout le monde veut affronter le meilleur pilote”, a déclaré Russell dans une interview avec AutoCar.

« Tout le monde croit en lui, mais pour moi, j’adorerais ce défi parce que la pression serait relâchée et je me retrouverais dans un scénario gagnant-gagnant.

« J’irais avec cette mentalité si jamais je me retrouvais face à l’un des meilleurs pilotes de tous les temps. Vous n’avez rien à perdre – ce que je pense est vraiment génial.

“C’est le genre de situation dans laquelle se trouve Sergio Perez en ce moment.

“Il n’a aucune pression parce qu’il n’a rien à perdre – alors vous allez là-bas et profitez-en et montrez-leur ce que vous pouvez faire.”

Russell a déclaré qu’il était “définitivement” prêt à franchir le pas, et l’a encouragé davantage que le moment est venu pour lui de remplacer Hamilton lorsqu’il a été exclu du Grand Prix de Sakhir en raison d’un test positif pour Covid-19 .

“Je crois en moi et je me sens prêt à me battre pour des victoires et des championnats du monde”, a-t-il poursuivi.

“J’ai eu le défi de taille à Bahreïn l’année dernière, étant lancé dans le grand bain sans préparation et sans tours dans la voiture.

« Je pense qu’il a été prouvé à quel point il est difficile de sauter entre les voitures et de prendre de la vitesse.

« Je me sentais loin d’être à la hauteur pour cette course, mais nous avons quand même réussi à faire un travail assez décent, donc je pense que je me sens prêt. Évidemment.”

Alors que Hamilton a confié son avenir à Mercedes pour les deux prochaines saisons, Valtteri Bottas est lié à un retour à Williams s’il est remplacé par Russell.

