«Le scénario le plus probable est la revaccination annuelle» pour COVID 10z viral

par Pam Key, Breitbart :

Le PDG de Pfizer, le Dr Albert Bourla, a déclaré dimanche dans l’émission “This Week” d’ABC qu’il pensait que “le scénario le plus probable est une revaccination annuelle” contre le coronavirus.

L’ancre George Stephanopoulos a déclaré: «L’Organisation mondiale de la santé a réitéré cette semaine que ce n’est pas le moment de déployer à grande échelle des injections de rappel. Au lieu de cela, ils ont déclaré que les pays les plus riches devraient se concentrer sur les premiers vaccins dans les pays à faible taux de vaccination. Votre réponse à cela ? »

Bourla a déclaré: «Je pense que la réponse est de donner à la fois des rappels et des doses à d’autres personnes. C’est pourquoi nous avons investi si dur et poussé nos scientifiques et ingénieurs à travailler si dur pour produire suffisamment de doses pour tous.

Stephanopoulos a déclaré: «Le PDG de Moderna a déclaré que la pandémie était en passe de se terminer dans environ un an. Êtes-vous d’accord avec cela?”

Bourla a déclaré: «Je suis d’accord que d’ici un an, je pense que nous pourrons revenir à une vie normale. Je ne pense pas que cela signifie que les variantes ne continueront pas à venir. Je ne pense pas que cela signifie que nous devrions pouvoir vivre notre vie sans avoir de vaccins, mais cela reste à voir. »

Il a ajouté : « Le scénario le plus probable pour moi, c’est parce que le virus s’est propagé dans le monde entier, que nous continuerons à voir de nouvelles variantes qui sortent, et aussi nous aurons des vaccins qui dureront au moins un an. Je pense que le scénario le plus probable est celui des revaccinations annuelles, mais nous devons attendre et voir les données. »

