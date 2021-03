Le scénario très compliqué qui attend ‘Mono’ Burgos à ses débuts en tant qu’entraîneur

18 Mar 2021 à 19h38 CET



Germán Burgos, el Mono, fera ses débuts ce vendredi en tant qu’entraîneur de première division chez Newell’s Old Boys à Rosario, le club qui a vu les dribbles et les premiers buts de Lionel Messi, et dont le capitaine du Barça est fan. Tout un défi pour quelqu’un qui n’a vécu que quelques mois dans son pays d’origine sur les 22 dernières années et qui il trouvera une société et un football très différents de ceux qu’il a quittés en partant.

Le jour où il a décidé de séparer son parcours de celui de Diego Simeone, avec qui il a travaillé pendant presque toute sa carrière de directeur technique (à l’exception de son expérience originale au Real Carabanchel, en troisième division de Madrid), l’ancien Majorque et l’Atlético de Gardien de but madrilène, il savait qu’une route difficile l’attendait. À l’époque, il était ravi de le lancer en Espagne. Il a même choisi Armando de la Morena et Ángel Puebla comme assistants principaux, des hommes avec une vaste expérience dans la Liga et aucun dans le Río de la Plata. Mais comme les offres reçues ne se sont pas concrétisées, il a commencé à étendre son regard vers d’autres destinations, jusqu’à ce que la lèpre l’appelle.

Il y a des raisons qui font du club Rosario un endroit attrayant pour commencer une carrière. L’histoire, avec plusieurs titres dans les vitrines et une tradition de football bien joué; le nom du stade, Marcelo Bielsa, que Burgos lui-même reconnaît comme l’une de ses références; les fans, l’un des plus nombreux en dehors de Buenos Aires. Mais en même temps, il y a des arguments pour prévoir qu’un scénario plein d’obstacles sera trouvé.

En matière de football, Newell traverse une étape très opaque. Il n’a pas gagné depuis le début de 2021, avec six défaites et un nul, des résultats terribles qui sont la conséquence d’un jeu décousu, très faible dans les deux domaines et avec peu de talent au milieu du terrain. Le campus a des noms brillants, mais tous très anciens. L’ancien Atlético Maxi Rodríguez (40 ans) est le plus éminent de cette formation. Il est accompagné de Fernando Belluschi (37), Ignacio Scocco (35), Pablo Pérez (35) et Santiago Gentiletti (36), beaucoup d’expérience mais déjà peu d’air et trop de coups pour soutenir la dure agitation d’une ligue qui est caractérisé par le choc et l’intensité. Les jeunes qui les entourent garantissent ces aspects, mais ils manquent de la qualité que chacun de ceux qui ont été mentionnés.

Hors du terrain, des jours difficiles attendent également le Singe. Dans une récente interview avec le portail Infobae, Burgos a déclaré que pour réussir, «les quatre jambes de la table sont essentielles: les entraîneurs, les joueurs, les dirigeants et les gens». Au chapitre exécutif, le club est en pleine turbulence pré-électorale. De nouvelles autorités seront élues le 25 avril, après une période très trouble, avec un président absent, les comptes intervenus par la Justice et de vives discussions entre les multiples factions politiques qui tentent de rester au pouvoir.. Et s’il est vrai que tous les candidats disent soutenir le nouvel entraîneur, ce sont des mots qui sont généralement portés par le vent dès que le résultat tourne mal.

Les gens restent. Depuis quelques années, Rosario est redevenue une ville violente. Comme au début du XXe siècle, alors qu’elle était connue sous le nom de Chicago Argentina, la violence fait rage dans les rues. Le trafic de drogue a envahi les différentes couches sociales et bien sûr, les braves bars des grands clubs ne sont pas étrangers à ce triste phénomène qui ajoute des meurtres et des morts presque quotidiennement.

Dans ce contexte, et sans passé dans le club pour accorder du crédit, Burgos arrive à l’entité rouge-noir. Sa «touche européenne»; et son énorme charisme suscite des attentes incontestables. Aussi le fait d’avoir été un participant important à la grande campagne de Cholo à l’Atlético, mais on sait très peu de choses sur le jeu qu’il jouera lorsque le ballon commencera à rouler.

Outre Bielsa, El Mono cite comme ceux qui ont laissé leur empreinte sur des techniciens si différents les uns des autres tels que Luis Aragonés, Carlos Griguol et Américo Gallego (curieusement, Simeone n’apparaît pas sur la liste). Lorsqu’il parle de football, il met l’accent sur les systèmes tactiques, les verbes tels que presser, courir, incliner ou plier, et la capacité de s’adapter aux besoins du club où il doit travailler. «L’idée est de former l’équipe et ensuite tu verras comment on joue», a-t-il déclaré lors de son premier entretien avec la presse, il faudra donc attendre pour révéler les inconnues au fur et à mesure.

À 51 ans, Germán Burgos sent que son heure est venue. Il fallait qu’il franchisse le pas et se prouve de quoi il est capable sans réseau, sans personne devant lui, en étant le boss et le dernier responsable d’une équipe First. Newell vous donne cette opportunité. Dès vendredi, on saura de quoi il est vraiment capable.