Le scénariste de ‘Dawson’s Creek’ se suicide après avoir combattu Covid-19

Selon les rapports, d’ici mai 2021 Ferrer Elle était encore fragile, incapable de sortir du lit en raison de douleurs physiques constantes et de graves tremblements neurologiques, associés à d’autres symptômes. La créatrice est née à Salinas, au Kansas, mais à la fin des années 80, elle est venue à Los Angeles pour poursuivre sa carrière d’actrice.

Il s’inscrit à l’Académie américaine des arts dramatiques, mais quelques années plus tard, il se tourne vers l’écriture de scénario et vend sa première création, The C Word, au producteur. Arnold Kopelson, la plaçant sur un chemin qui la mènera à ses 24 ans en tant que membre de la WGA et à un grand succès.

Heidi Ferrer est venue à Los Angeles pour devenir actrice, mais ses talents d’écrivain lui ont valu le succès. (Spécial)

Pour 1999 Heidi a ensuite écrit plusieurs épisodes du drame pour adolescents à succès Dawson’s Creek et The Wasteland, sur lesquels il a travaillé avec les producteurs Kevin Williamson Oui Julie Pléc. Tout au long de sa carrière, il a vendu des scénarios pour de grands studios. Son film de 2008 ABC Family Princess a été diffusé sur le réseau et a duré de nombreuses années.

Cette même année, Ferrer a décidé d’utiliser ses compétences d’écriture sur le Web, où elle a lancé son blog, GirlToMom.com, pour documenter le combat de son jeune fils contre la scoliose infantile progressive. Au fur et à mesure que sa popularité en ligne augmentait, ses articles de blog ont fait de même. En 2014, elle a été invitée à prendre la parole à la Conférence BlogHer.