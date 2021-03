Le scénariste de ‘Scarlet Witch and Vision’ ne savait pas qui était Mephisto jusqu’à la sortie de la série

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE BRUJA ESCARLATA Y VISIÓN]

Les dernières mesures de Sorcière écarlate et vision ont été marqués par la déception d’un grand fandom qui avait développé une multitude de théories sur l’issue de la série. Théories, parfois sponsorisées par les acteurs eux-mêmes qui n’imaginaient pas le chemin que leurs paroles allaient emprunter (c’est ce qui s’est passé avec Paul Bettany quand il a plaisanté sur l’apparence d’un « Acteur surprise » qui plus tard s’est avéré être lui-même, en tant que double blanc de Vision), mais en tout cas ils ont défilé sur Internet depuis la toute première de la série sur Disney +.

Le plus populaire d’entre eux (à part un supposé croisement avec l’univers de X Men) avait à voir avec Mephisto: un méchant démoniaque qui a affronté la sorcière écarlate à plusieurs reprises dans les dessins animés, et qui aurait été l’architecte secret de tout ce qui s’est passé à Westview. Lorsque Evan Peters étonnamment repris son rôle de Pietro Maximoff, de nombreuses voix ont proposé que sa véritable identité était celle de Méphisto, mais la série est maintenant terminée et n’a pas eu plus de méchants qu’Agatha Harkness de Kathryn hahn. En plus et selon le scénariste Jack Schaeffer, « la douleur ».

Schaeffer a vu au cours de toutes ces semaines comment la théorie de Méphisto a gagné en force, et conscient de la façon dont son absence a déçu le fandom a statué dessus via Mashable. « Je n’ai jamais eu l’intention de me faufiler de fausses pistes sur Mephisto, car je ne savais pas qui était Mephisto avant de commencer à promouvoir la série ». Mais, si Schaeffer ne connaissait pas Méphisto des bandes dessinées avant de développer Sorcière écarlate et visionPourquoi les indices indiquant son apparence ont-ils été abandonnés?

Ces indices renvoyaient à plusieurs mentions d’un « Diable », mais le scénariste a aussi une réponse à cela. «Pourquoi mentionnons-nous le diable tant de fois? Eh bien, c’était une coïncidence. Cela n’a jamais fait partie de nos conversations. Nous avons toujours été clair que le grand méchant de la série était la douleur et le méchant externe Agatha. Donc en tant que spectateur et amoureux du spectacle, je n’ai jamais voulu plus que ça. « Le fandom devra se contenter de cela, et être plus sage en théorisant quand Faucon et le soldat de l’hiver, La prochaine série de Marvel, premières sur Disney + suivant 19 mars.