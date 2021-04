Le scénariste de SNL, Robert Smigel, défend le croquis légendaire des Chippendales de Chris Farley

Malheureusement, Chris Farley est décédé d’une overdose de drogue en 1997 à l’âge de 33 ans, quelques années seulement après avoir quitté SNL et entamé sa carrière cinématographique, et certaines personnes semblent penser que le sketch des Chippendales (diffusé sur 27 octobre 1990) était un signe précoce de problèmes pour l’une des plus grandes stars de SNL. Comme vous pouvez le voir en le regardant aux côtés de Patrick Swayze, cependant, Smigel a raison de dire que Farley a fait ce que beaucoup appelleraient un travail fantastique en montrant qu’il pouvait bouger aussi bien que Swayze, qui avait été un véritable danseur professionnel.

Smigel a poursuivi en expliquant pourquoi il pense que tant de gens aiment vraiment le croquis, ajoutant: