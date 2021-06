Le scénariste et réalisateur de ‘Film Fest’ explique comment le film fait la satire du circuit du festival ⋆ .

Marshall Cook est le scénariste, réalisateur et producteur de “Film Fest”, un film récemment sorti qui raconte les luttes d’un cinéaste indépendant tentant d’éliminer les barrières notoirement difficiles à l’entrée d’Hollywood. La comédie dramatique originale est enracinée dans l’expérience de Cook dans le circuit des festivals, donnant au film une touche personnelle qui ajoute à la quête de succès de l’ensemble amusant.

Dans une nouvelle interview avec The Federalist, Cook discute de la critique du film d’Hollywood, qu’il décrit comme “plus une idée qu’un lieu”, et offre ses réflexions sur les changements dans la marchandisation de l’art par l’industrie à l’ère du streaming.

Emily Jashinsky : A-t-il été difficile d’obtenir un film qui soit finalement une critique du modèle économique d’Hollywood made in Hollywood ? Ou une exaspération partagée avec le circuit des festivals est-elle réellement facile à exploiter ?

Marshall Cook : Les films indépendants ne demandent pas la permission à “Hollywood”, qui est plus une idée qu’un endroit avec des gens où les décisions sont prises. Je ne pense même pas vraiment à « Hollywood », je pense à la production, qui est au cas par cas et comprend tout le comté de LA et tous les autres États favorables au cinéma.

Donc, nous étions libres de dire ce que nous voulions sur cet aspect du « business » ou du circuit des festivals parce que nous n’avions à répondre qu’à nous-mêmes. Personnellement, je pense que nous avons été justes avec notre critique, mais nous ne pouvons pas plaire à tout le monde – surtout avec la comédie. Tout cela étant dit, “Film Fest” a été très difficile à réaliser car faire n’importe quel film est toujours difficile. “Chaque film est impossible.” Pete Farrelly me l’a dit la première fois que je l’ai rencontré.

EJ : Vous pouvez certainement sentir la touche personnelle et autobiographique. Y a-t-il une expérience ou une anecdote de votre vie qui s’est le mieux traduite dans le film ?

MC : Film Fest était absolument personnel pour moi et mon partenaire d’écriture, Paul Alan Cope. Presque toutes les scènes et tous les personnages ont été inspirés par des expériences réelles, par nous ou par quelqu’un que nous connaissons. Le monde du cinéma indépendant/des festivals de films est assez intéressant, nous n’avions qu’à élever les personnages et les scénarios, plutôt que d’en inventer.

J’ai été initié à ce monde avec quelques courts métrages dans la vingtaine, mais faire mon premier film indépendant, “Division III: Football’s Finest”, a été une véritable éducation sur ce qui se passe lorsque vos rêves rencontrent la réalité. Tout le monde (qui ne sait pas) pense que si vous faites un film, vous l’avez « fait ». La réalité est que j’ai fait faillite en faisant ce film et j’ai dû trouver un travail de restauration et de barman pour payer le loyer. Notre financier a récupéré son argent, le gars qui a négocié l’accord a gagné de l’argent, mais personne qui a réellement fait le film (ce qui a demandé des compétences et des années de travail) n’a jamais gagné d’argent avec notre distributeur, et des millions de personnes ont vu ce film.

EJ : Pensez-vous que la culture du festival dont vous faites la satire dans le film changera après la pandémie ?

MC : Certaines personnes semblent penser que l’industrie va couper le gras et réduire cette partie du processus. Serait-ce bon ou mauvais ? Les gens dans notre entreprise ne gagnent pas d’argent en faisant des films. “Hollywood” a son propre top 1% et les 99 derniers. Notre film parle des 99 derniers.

EJ : Existe-t-il une meilleure façon pour Hollywood d’aborder la combinaison de l’art et des affaires ? Cela semble vraiment être au cœur du message, que la passion et l’art peuvent passer après la compétition et le business.

MC : Dans la plupart des cas, l’Internet haut débit et les plateformes de streaming rendaient déjà l’aspect commercial des festivals de films sans importance. Bien sûr, il y a toujours de la valeur d’un point de vue marketing à la première dans un festival de cinéma réputé, mais beaucoup de ces accords sont conclus avant la première du festival. Je pense que la pandémie a accéléré ce changement.

Nous avons fait notre première virtuellement au Austin Film Festival. Nous aimons ce festival et à leur honneur, ils ont rapidement pivoté pour rendre le festival virtuel. Cela étant dit, je ne ferais plus jamais un festival de cinéma virtuel. En ce sens, je couperais le gras et je ferais simplement la première sur une plate-forme ou je louerais directement au consommateur – il n’y a pratiquement aucune différence (autre que plus d’argent pour les cinéastes).

La valeur (pour moi) d’un festival de cinéma est plus amusante que nécessaire à ce stade. Il est utile de se rendre physiquement dans un nouvel endroit, de montrer votre film sur grand écran à des personnes qui aiment les films, de socialiser, etc. Aller à Austin pour présenter mon film en avant-première serait très amusant. Donc, je ne vois pas l’expérience physique du circuit du festival changer.

EJ : Dans le sens où le film est autobiographique et est disponible sur Amazon Prime, avez-vous une idée de la façon dont le streaming aide les cinéastes indépendants ? Est-il plus facile pour les films indépendants de se faire remarquer lorsqu’ils côtoient le contenu des grands studios ?

MC : C’est difficile pour moi de faire référence à “Hollywood” comme une chose. Il y a des investisseurs, des gens qui fabriquent des choses et des plateformes qui distribuent ces choses, mais c’est tellement étalé. Cela dépend aussi de la définition que l’on donne de « meilleur ». Financièrement, c’est mieux pour les investisseurs de prendre un acteur de renommée internationale, de le mettre dans un film de genre et de le tourner le moins cher et le plus vite possible, mais cela ne fait pas grand-chose pour « l’art » (à mon avis).

Le « show » et le « business » ont besoin l’un de l’autre. L’« entreprise » doit pouvoir protéger son investissement et le « spectacle » a besoin de la liberté de prendre des décisions créatives. Dans certains cas où la symbiose fonctionne, parfois un ou plusieurs des sept péchés capitaux s’insinuent et gâchent tout. Heureusement pour nous, tout le monde était sur la même longueur d’onde et nous avons pu faire quelque chose.

Mettre “Film Fest” sur Amazon Prime, iTunes et Google Play n’était pas la partie difficile. Le défi consiste à couper à travers le bruit, afin que les cinéphiles sachent qu’il y a une nouvelle comédie ! Lorsque nous avons lancé sur Google, même lorsque vous avez tapé “Film Fest” dans la recherche, 79 films (y compris “Wild Hogs”) sont apparus avant notre film, littéralement intitulé “Film Fest”. Donc, il y a certainement place à l’amélioration sur leur utilisation des métadonnées.

Mais vraiment, il y a tellement de contenu, le marketing sera toujours un défi, et convaincre les gens de payer 4,99 $ pour louer un film alors que vous pouvez diffuser la bibliothèque Marvel sur Disney + pour moins de 10 $ est un autre défi. Ces plateformes permettent techniquement aux cinéastes d’atteindre plus facilement les consommateurs, mais nous comptons encore principalement sur le bouche à oreille. Donc, si vous aimez notre film, veuillez noter, commenter et le dire à vos amis !