Le scepticisme de la colonisation spatiale du créateur de Gundam Yoshiyuki Tomino

Alors que la colonisation spatiale semble difficile, les statues géantes de Gundam sont certainement faisables. Photo : . (.)

Avec Gundam, Yoshiyuki Tomino a créé l’un des plus grands opéras spatiaux de tous les temps. L’anime a inspiré des générations à se tourner vers l’espace. Cependant, ne le comptez pas comme quelqu’un qui encourage l’exploration spatiale moderne.

Cet été, le milliardaire de Virgin Richard Branson et le milliardaire d’Amazon Jeff Bezos se sont lancés dans « l’espace ». L’année prochaine, son collègue milliardaire Elon Musk, qui possède sa propre société de fusées SpaceX, emboîtera le pas. Parmi les objectifs de ces programmes spatiaux privés figurent le tourisme spatial qui, comme l’ont souligné nos confrères de Gizmodo, est un gâchis, voire une colonisation.

Dans une large interview avec le magazine japonais Weekly Playboy, Tomino a parlé de cela, entre autres sujets, y compris comment il avait développé une sténose du canal rachidien, une condition dans laquelle les espaces au sein de la colonne vertébrale se rétrécissent. Pour certaines personnes, elles peuvent ne présenter aucun symptôme, mais pour Tomino, qui a 79 ans, se déplacer est devenu plus difficile. « Il ne me reste probablement que trois ans avant de pouvoir travailler en studio », a-t-il déclaré au magazine. Il a semblé optimiste tout au long de l’entretien et, comme on pouvait s’y attendre, obsédé par l’espace, .

En ce qui concerne l’exploration et la colonisation du cosmos, Tomino a mentionné que “les politiciens, les financiers et les explorateurs de l’espace ne pensent pas à la dureté des choses dans un avenir proche”.

Poursuivant, Tomino a déclaré: “Ils ne pensent pas à des choses comme:” N’est-il pas stupide de dire quel territoire [in space] est? Au fond, qu’est-ce que les gens vont même faire sur la colonie ? Les humains ont besoin d’air et d’eau pour vivre dans l’espace, n’est-ce pas ? Combien de temps vont-ils vivre dans l’espace ? »

(Musk a déclaré que certains ne reviendraient jamais sur Terre depuis Mars et que les conditions difficiles de la planète pourraient causer la mort.)

Pourtant, ce sont ces questions plus vastes et très réelles qui ne semblent pas être abordées par les amateurs de l’espace moderne, dont l’attitude semble être qu’ils vont comprendre les choses. Il y a des inquiétudes indéniables. Comme Briony Horgan, professeur adjoint de sciences planétaires à l’Université Purdue, l’a souligné à Gizmodo, l’exposition aux rayonnements est un obstacle logistique à la colonisation sur Mars. “Dès que vous sortez pour faire quoi que ce soit, vous avez des ennuis”, a déclaré Horgan, ajoutant qu’il s’agissait d’un problème ” auquel beaucoup de gens, y compris ceux de SpaceX, ne pensent pas trop clairement”.

Ce n’est pas seulement le rayonnement sur Mars qui est un souci. Tomino a également souligné à quel point l’idée de lancer des fusées était grossière et a expliqué que les fusées sont un obstacle car les substances toxiques qu’elles émettent peuvent avoir un impact sur les zones autour des trajectoires de vol, comme on l’a vu avec le cosmodrome de Baïkonour en Russie. Selon un scientifique russe, la combustion du carburant a causé la mort d’un grand nombre d’oiseaux et d’autres animaux sauvages. (Bezos, d’un autre côté, pense que la raison pour laquelle il est nécessaire d’aller dans l’espace est de sauver la Terre ; cependant, à moins qu’il n’y ait des changements fondamentaux dans la propulsion des fusées, la planète serait détruite dans le processus.)

Un Gundam Unicorn RX-0 grandeur nature a été dévoilé à Tokyo en septembre 2017.Photo : KAZUHIRO NOGI/. (.)

“Vous dites qu’en raison des récents lancements de fusées non gouvernementales, le carburant de la fusée pollue la Terre”, a déclaré Weekly Playboy, clarifiant.

« Oui », a déclaré Tomino. « Pensez-y un peu, s’il vous plaît. Les fusées d’aujourd’hui ne pourraient pas transporter 1 000 personnes ou plus sur la Lune, n’est-ce pas ? » C’est pourquoi, explique Tomino, l’anime G-Reco présente un ascenseur orbital appelé Capital Tower. En 2015, Tomino a déclaré que « déplacer des choses de cette ampleur [on an orbital elevator] utiliser de l’énergie artificielle serait absolument impossible avec l’énergie verte que nous avons maintenant. À l’époque, il avait dit qu’il était nécessaire de consacrer plus d’efforts à la recherche, y compris à l’ingénierie spatiale. Même si quelque chose comme cela n’est pas possible, Tomino, au moins, réfléchit aux grands impacts des voyages dans l’espace.

Lorsque Tomino a créé Gundam, il s’est inspiré du physicien américain Gerard O’Neill, qui a défendu l’exploration spatiale. O’Neil n’était pas seul. Louis Friedman, co-fondateur de la Planetary Society et auteur de Human Spaceflight: From Mars to the Stars, a déclaré à Gizmodo qu’il y avait de l’optimisme après les atterrissages sur la Lune quant à la possibilité de colonies dans l’espace. Cependant, a-t-il poursuivi, aucun programme de vols spatiaux habités n’a établi les bases nécessaires pour les colonies de Mars. Des bases sont peut-être possibles, mais les colonies semblent peu probables pour le moment.

Pourtant, à Gundam, les humains explorent l’univers et colonisent. Mais nous ne vivons pas dans ce monde. Je le sais, vous le savez, et Tomino le sait aussi. Son scepticisme n’est pas nouveau. Dans le passé, Tomino a clairement indiqué que Gundam n’était pas la réalité. « Le monde de Gundam est irréaliste », a-t-il déclaré lors d’une conférence en 2010 (traduit par Zimmerit). Une fois sondé plus à ce sujet, “C’est juste un anime.” C’est très certainement le cas.

Et sur le monde dans lequel nous vivons ? Les problèmes immédiats et réels semblent toujours mis de côté et mis au rebut.