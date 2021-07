Le schéma de câblage en 3D trace les connexions de 200 000 cellules cérébrales

Une reconstruction 3-D de cellules à partir de l’ensemble de données MICrONS montre la complexité des formes et des axones et dendrites ramifiés dans un cerveau de souris. Chaque cellule est étiquetée avec une couleur différente. (MICRONS / Institut Allen)

Des neuroscientifiques de l’Institut Allen de Seattle et d’autres instituts de recherche ont conclu un projet de plusieurs millions de dollars sur cinq ans avec la publication d’une carte 3D haute résolution montrant les connexions entre 200 000 cellules dans un amas de cerveau de souris aussi gros qu’un grain de sable.

La collecte de données, qui est désormais accessible au public en ligne, a été développée dans le cadre du programme Machine Intelligence From Cortical Networks, ou MICrONS en abrégé. MICrONS a été financé en 2016 avec 100 millions de dollars de subventions fédérales à l’Institut Allen et à ses partenaires de l’Intelligence Advanced Research Projects Activity, l’équivalent de la communauté du renseignement américaine du groupe de réflexion DARPA du Pentagone.

MICrONS est destiné à ouvrir la voie à l’ingénierie inverse de la structure du cerveau pour aider les informaticiens à développer des systèmes d’apprentissage automatique plus humains, mais la base de données est susceptible de profiter également aux chercheurs biomédicaux.

« Nous traitons essentiellement le circuit cérébral comme un ordinateur, et nous avons posé trois questions : que fait-il ? Comment est-il câblé ? Quel est le programme ?” R. Clay Reid, chercheur principal à l’Institut Allen et l’un des principaux scientifiques de MICrONS, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse. “Des expériences ont été faites pour voir littéralement l’activité des neurones, pour les regarder calculer.”

L’ensemble de données récemment publié comprend 120 000 neurones et environ 80 000 autres types de cellules cérébrales, tous contenus dans un millimètre cube du néocortex visuel du cerveau de la souris. En plus de cartographier les cellules dans l’espace physique, l’ensemble de données trace les connexions fonctionnelles impliquant plus de 523 millions de synapses.

Des chercheurs de l’Institut Allen ont été rejoints dans le projet par des collègues de l’Université de Princeton, du Baylor College of Medicine et d’autres institutions.

L’équipe de Baylor a capturé les modèles d’activité neuronale d’une souris pendant qu’elle regardait des images ou des films de scènes naturelles. Après ces expériences, l’équipe de l’Institut Allen a conservé l’échantillon cible de tissu cérébral, l’a coupé en plus de 27 000 tranches minces et a capturé 150 millions d’images de ces tranches à l’aide de microscopes électroniques.

L’équipe de Princeton a ensuite utilisé des techniques d’apprentissage automatique pour transformer ces images en cartes haute résolution de chaque cellule et de ses composants internes.

« Les reconstructions que nous présentons aujourd’hui nous permettent de voir les éléments du circuit neuronal : les cellules du cerveau et le câblage, avec la possibilité de suivre les fils pour cartographier les connexions entre les cellules », a déclaré Reid. « La dernière étape consiste à interpréter ce réseau, auquel cas nous pourrons peut-être dire que nous pouvons lire le programme du cerveau. »

Les informations qui en résultent pourraient aider les informaticiens à concevoir un meilleur matériel pour les applications d’IA, et elles pourraient également aider les chercheurs en médecine à trouver des traitements pour les troubles cérébraux impliquant des altérations du câblage cortical.

Les scientifiques de l’Institut Allen ont sectionné et scanné 27 000 tranches de tissu cérébral pour le projet MICrONS dans le laboratoire de microscopie électronique de l’institut. (Photo de l’Institut Allen)

“Notre mission de cinq ans avait un objectif ambitieux que beaucoup considéraient comme inaccessible”, a déclaré H. Sebastian Seung, professeur de neurosciences et d’informatique à Princeton. «Aujourd’hui, nous avons été récompensés par de nouvelles perspectives à couper le souffle sur le cortex des mammifères. Alors que nous passons à une nouvelle phase de découverte, nous construisons une communauté de chercheurs pour utiliser les données de nouvelles façons. »

L’ensemble de données est hébergé en ligne par le Brain Observatory Storage Service & Database, ou BossDB, et Amazon Web Services le rend librement accessible sur le cloud via son programme de parrainage de données ouvertes. Google a contribué à la prise en charge du moteur de stockage et de calcul via Google Cloud, et la base de données utilise Neuroglancer, un outil de visualisation open source développé par Google Research.

L’accent mis par MICrONS sur le libre accès est conforme aux principes que le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a défendus lorsqu’il a fondé l’Allen Institute en 2003. L’Allen Institute for Brain Science est la division la plus ancienne et la plus importante de l’institut, et depuis la mort d’Allen en 2018, il s’est davantage concentré sur les études des circuits neuronaux et des types de cellules cérébrales.