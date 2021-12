Le schisme entre le PP et le PSOE au Congrès se révèle lors de la dernière session plénière de l’année

27/12/2021

Le à 08:33 CET

Ange Alonso Gimenez

« Ils sont capables de tout pour user le Gouvernement. & Rdquor;. La phrase est d’un membre de la direction du groupe socialiste au Congrès après sachez que le PP refusé de modifier l’ordre du jour de la session plénière inclure une discussion sur un seul amendement à Budgets, approuvés par le Sénat contre prévisions. « Il n’y a personne qui les comprenne ; Avec laquelle il tombe, ils nous exposent au risque de contagion d’ómicron & rdquor;, a affirmé un porte-parole parlementaire en conversation avec EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe d’édition que ce média, faisant allusion à la décision du populaire pour forcer une session plénière le 28 décembre.

La ronde de contacts du président du Congrès, Batet Meritxell, mercredi dernier pour essayer de changer l’ordre du jour qu’il a décrit à un PP qui va tout seul. Vox a également refusé via Macarena Olona. Cependant, son rejet n’a pas été une surprise, puisque ses 52 députés ont longtemps vécu dans une sorte d’oasis parlementaire. Celui du Parti populaire a pris au dépourvu.

Pablo Casado et Cuca Gamarra au Congrès. | .

Pris par surprise parce que le groupe qu’il dirige Cuca gamarra un statut différent est supposé. Le populaire, quelle que soit la stratégie plus ou moins grossière de Pablo Casado, est une formation politique qui connaît les tenants et aboutissants du Congrès, ses us et coutumes. C’est un parti qui a gouverné, et donc, qui a dominé les temps parlementaires. Votre refus d’ajouter un débat de plus en séance plénière jeudi dernier, et avec la fin de l’année à la Chambre, a intrigué tout le monde.

« Le débat budgétaire est transcendantal »

Mais la direction parlementaire du PP se défend. Les sources du groupe Gamarra affirment qu’elles ne recherchent pas un Nouvelle façon d’attaquer le gouvernement de Pedro Sánchez, mais plutôt de donner au débat budgétaire la pertinence qu’il mérite. Ils sont conscients que le vote sera limité à l’amendement Compromìs qui a été intégré au projet, relatif à la défense des langues minoritaires. Ils n’attendent aucune rentabilité de ce lancement de la session plénière du 28 décembre.

Meritxell Batet. | .

Ce qui les intéresse, c’est la discussion préalable, et pas même pour les comptes publics, quoique aussi. Pour le PP, mettre des mots sur certains budgets qu’ils jugent dépassés et comparer leurs chiffres avec les perspectives, par exemple, de la Banque d’Espagne (à la baisse), est essentiel. A Gênes, et par extension dans la direction parlementaire, ils pensent que la reprise tant attendue dont il parle Pedro Sánchez n’arrivera pas.

De plus, les plus populaires mettront l’accent sur le Les effets négatifs qui, selon eux, entraîneront le nouveau modèle de travail convenu par le gouvernement avec les agents sociaux, qui se cristallisera dans un décret-loi tout juste mardi prochain. Le décret et le débat du Congrès coïncideront le même jour, et le PP va s’en servir, mais aussi l’Exécutif, qui montrera sa poitrine. Sa réforme du travail est l’une des mesures les plus importantes, un cachet d’identité.

Inés Arrimadas | Ange Navarrete

Pas de ponts avec les groupes

La séance du 28 va avoir lieu car le PP et Vox ont voulu. Cuca Gamarra l’a personnellement communiqué à Batet. « On ne peut pas expédier un débat comme celui des budgets comme le gouvernement l’entend », lui a-t-il dit. Ajout d’un motif réglementaire. L’appel doit être formalisé 48h plus tard de la présentation de la documentation sur le changement du projet de budget. Ce détail aurait pu être ignoré, voire forcé sans énumérer les règlements internes du Congrès. Comme cette information de la Chambre haute est parvenue à la Chambre basse mardi vers 19h00, « la séance plénière pourrait parfaitement être convoquée jeudi 16h00 », précise un porte-parole consulté par ce média.

Aitor Esteban, porte-parole du PNV au Congrès, présente l’accord conclu par le gouvernement central pour que l’exécutif basque soit responsable des travaux du train à grande vitesse vers Bilbao et Vitoria. | Europe Presse

Le président a informé l’Exécutif et les autres groupes après la ronde de contacts fait la moitiéparce que le résultat était clair. La session plénière pour voter sur la modification des budgets a dû attendre la dernière semaine de l’année. Il a appelé les porte-parole à connaître l’annonce officielle qu’il publierait un jour plus tard, comme il l’a fait d’ailleurs. Le Collège des Présidents s’est réuni jeudi pendant une pause en séance plénière, a fixé l’ordre du jour du débat (un seul nouvel amendement du Sénat) et a fixé l’heure : Mardi 28 décembre à 12h30.

Derrière l’appel à la dernière session plénière de 2021 apparaît un PP isolé. Alors que Cayetana Allvarez de Tolède était porte-parole parlementaire, le réseau de contacts réguliers avec les autres homologues brillait par son absence. Le style de l’actuelle députée Rasa ne facilitait pas un dialogue fluide avec qui que ce soit, mais ce n’est pas non plus quelque chose qu’elle recherchait. Il était clair sur son rôle parce qu’il était clair que le PP, avec 88 sièges, seulement contre un gouvernement de 155 sièges soutenu par ERC, PNV et EH Bildu, n’avait pas de marge de négociation ou d’accord. Vox ne l’a jamais intéressé. Cs, avec dix répétitions (puis neuf), ça ne lui a pas donné de muscle.

Cuca Gamarra | .

Son limogeage et l’arrivée subséquente de Cuca Gamarra ont généré l’espoir d’un PP plus ouvert. C’était comme ça au début. L’ancien maire de Logroño a commencé à tisser des contacts sporadiques avec le PNV, et à ce moment-là Pablo Casado et Andoni Ortúzar ont commencé à se voir. Ce lien n’a pas été cimenté et il se limite aujourd’hui essentiellement aux conversations des porte-parole sectoriels au sein des commissions.

Gamarra a également parlé avec l’ancien vice-président Carmen Calvo sur certaines lois dans lesquelles forger des approches et, le cas échéant, des accords. Ils sont venus explorer la possibilité de négocier une nouvelle loi sur la traite, comme le rapportaient à l’époque des sources socialistes et populaires. Rien n’a fait son chemin, et de fait les désaccords et le manque de communication sur les questions centrales ont davantage retenti, par exemple le renouvellement des organes constitutionnels.

Pablo Casado lors de la séance de contrôle du gouvernement au Congrès des députés. | José Luis Roca

Le député riojanais est en poste depuis un an et demi. Il a réussi à corriger un des défauts que le groupe traînait, l’isolement interne, le fossé énorme entre la direction et le reste des parlementaires. Álvarez de Toledo a évité les réunions en face à face et n’a pas été prodigue lors des réunions de coordination, qui généralement, s’il était organisé, pilotait son cabinet, et surtout, le secrétaire général, Guillermo Mariscal. Ce député canarien a d’ailleurs entretenu d’excellentes relations avec son homologue socialiste jusqu’à ce qu’il soit nommé secrétaire d’État aux relations avec les tribunaux. Avec Rafael Simancas il y avait de la routine. Maintenant, avec le changement de direction socialiste, cette routine a disparu.

Gamarra, en effet, a uni les autres députés, à l’exception d’Álvarez de Toledo, qui est un vers lâche. Députés ils se sentent plus protagonistes et sont plus animés. Il y a cependant des voix critiques. Un reproche, bien qu’isolé, parle de la dépendance excessive vis-à-vis du secrétaire général. Un autre, également ponctuel, montrerait un Gamarra de plus en plus solitaire.

Quoi qu’il en soit, cette cohésion interne est perceptible dans les articulations des initiatives sectorielles et dans la participation plus active des députés PP aux commissions. Un exemple : récemment, lors de la négociation de la nouvelle loi sur les déchets, les populaires ont réussi à inclure un amendement à la date d’application de deux nouvelles taxes: au lieu de janvier 2022, janvier 2023. Le PP ne s’est pas opposé à la norme ; il a opté pour l’abstention.

Le ministre de la Présidence, Félix Bolaños, s’entretient avec la députée socialiste Adriana Lastra. | Emilio Naranjo

Les sources de la direction parlementaire populaire soulignent que cet isolement est largement déterminé par la dynamique des blocs. Avez-vous vérifié le PP qui l’alliance du PSOE et United We Can avec ERC, PNV, EH Bildu et d’autres formations régionales s’est solidifiée, même malgré des désaccords qui l’appellent « théâtre & rdquor; et « dramatisation ». Ce serait le cas du malaise des indépendantistes catalans et basques avec le projet de mémoire démocratique, ou posséder Esquerra avec la droit de l’audiovisuel, ce qui semble être corrigé. Mais le dialogue n’a pas été rompu partout. Il suffit de vérifier l’activité des commissions pour retrouver le PP, quitte à rejeter les propositions du gouvernement.

Avec la formation avec laquelle les ponts du PP semblent rompus c’est avec Citizens. Il n’a jamais été tout à fait robuste. Cependant, l’avance électorale en Castilla y León a jeté les quelques maillons restants. « Ils veulent nous tuer, une relation de confiance n’est pas possible », confie une source de la formation orange.