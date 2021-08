Le « Schumacher » de Netflix sera-t-il à la hauteur de son cahier des charges sans revêtement en sucre ? · Fans de course

Depuis l’arrivée du film acclamé Senna il y a dix ans, les fans de sport automobile se sont vu proposer une succession de documentaires de qualité variable.

La série Drive to Survive de Netflix a été créditée d’avoir attiré une nouvelle génération de fans vers le sport. D’autres cinéastes ont braqué les projecteurs sur divers sujets allant de la sécurité aux équipes, aux pilotes et même à un ancien président de la FIA.

Alors que certains de ces sujets peuvent être qualifiés de « niche », cela ne s’applique sans doute pas au sujet du prochain long métrage de Netflix : Michael Schumacher, sept fois champion du monde, le pilote le plus titré de l’histoire du sport jusqu’à récemment, et toujours le plus grand jamais aux yeux de certains.

Hanns-Bruno Kammertöns et Michael Wech – deux des trois réalisateurs du film – ont déjà dressé le portrait d’un autre héros sportif allemand, l’ancien numéro un mondial du tennis Boris Becker, dans « Der Spieler » (« Le joueur »). Les cinéastes promettent que « Schumacher », dont la sortie est prévue dans un mois, sera « un portrait très sensible mais critique ». Cela résume presque les défis auxquels ils ont été confrontés pour produire un film qui rend justice à l’héritage complexe du pilote qui a dominé la F1 au début des années 2000.

Un peu comme son successeur et le seul autre septuple champion de F1, Lewis Hamilton, Schumacher s’est hissé au sommet d’un milieu ouvrier. Espérons que les longues images d’archives promises dans ‘Schumacher’ comprennent du matériel approprié pour illustrer cet aspect de l’histoire de Schumacher qui, certainement en Grande-Bretagne, se sent sous-estimé.

“Schumacher” marquera le 30e anniversaire de ses débuts. Les nombreux fans de Schumacher apprécieront également sans aucun doute la chance de revivre ses plus grands moments, bien que si ses 91 victoires en Grand Prix devaient figurer, il n’y aurait pas de temps pour autre chose. Cela semble peu probable, car en plus des entretiens avec sa famille (frère Ralf, épouse Corinna et enfants Mick et Gina), nous entendrons également les autres pilotes Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Damon Hill et David Coulthard, ainsi que des personnalités de la « Team Schumacher » Jean Todt, Flavio Briatore, Willi Weber, Luca di Montezemolo et Sabine Kehm – sans oublier l’ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone.

“Ils racontent l’histoire d’un combattant passionné qui a repoussé les limites de son sport de plus en plus loin, et du joueur d’équipe absolu qui a toujours traité les gens avec haute estime et respect”, promettent les producteurs. Mais tous les anciens rivaux de Schumacher ne sont peut-être pas prêts à raconter cette histoire, ce qui explique peut-être l’absence de Jacques Villeneuve, champion du monde 1997 avec Williams, de cette liste.

Villeneuve a remporté le titre après la tentative infructueuse de Schumacher de le faire sortir de la piste à Jerez, ce qui a conduit à sa disqualification du championnat. Jock Clear – un ingénieur de course Williams à l’époque, qui a ensuite travaillé avec Schumacher – a déclaré cette semaine que Villeneuve « n’avait aucun doute sur le fait que Michael n’avait pas la même approche éthique de la conduite que Jacques ». S’adressant au site officiel de la F1, Clear a déclaré qu’après l’affrontement de Schumacher avec Hill trois ans plus tôt, qui lui a valu son premier titre mondial, Villeneuve “ne faisait aucun doute que si ce scénario se reproduisait, Michael le referait”.

Le film explorera-t-il ou ignorera-t-il les moments où Schumacher a franchi la ligne à la recherche du succès ? Une autre omission notable de cette liste de pilotes est Fernando Alonso, qui à Monaco en 2006 a menacé de s’allonger devant la voiture de Schumacher sur la grille de départ si les commissaires le laissaient conserver la pole position après s’être délibérément garé à la Rascasse pour empêcher ses rivaux de s’améliorer. leurs temps au tour. À l’époque, Schumacher avait insisté sur le fait que sa «conscience était claire», mais après huit heures de délibérations, les commissaires sportifs ont envoyé le pilote Ferrari à l’arrière de la grille (et ont épargné à Alonso une opportunité de photo gênante).

Rapport de course: Grand Prix d’Europe 1997 – Villeneuve remporte le titre alors que l’attaque de Schumacher le fait expulserCe n’est pas seulement la conduite de Schumacher sur la piste qui a suscité les critiques de ses rivaux. Beaucoup n’ont pas été impressionnés par son refus d’aider la Formule 1 à éviter les scènes ridicules d’Indianapolis en 2005, où seules Ferrari et deux autres équipes avaient des pneus capables de résister aux forces qu’ils ont rencontrées sur la piste.

En conséquence, seules six voitures ont participé à une course qui a nui à la réputation de la F1 sur le marché américain vital. “Ferrari allait de toute façon obtenir un doublé et ils l’auraient fait avec beaucoup moins d’œufs sur le visage”, a rappelé Mark Webber dans la biographie de Schumacher par James Allen en 2007. “J’ai été déçu, il est si puissant, il porte tellement de poids et cela peut faire basculer les choses, sans aucun doute.”

Les fans de Schumacher voudront assister à une célébration de ses réalisations et ses critiques chercheront à examiner ses lacunes. Mais équilibrer ces angles n’est pas le défi le plus difficile auquel sont confrontés les cinéastes. L’autre est de savoir comment aborder le développement tragique de l’histoire de Schumacher depuis son départ de la F1 en 2012.

Aujourd’hui âgé de 52 ans, Schumacher n’a pas été vu en public depuis qu’il a subi de graves lésions cérébrales dans un accident de ski en 2013. Les détails vérifiables sur son état et son traitement ont été extrêmement minces sur le terrain depuis, et les spéculations vont bon train. Mais Vettel a fait remarquer l’année dernière que Schumacher, l’idole de ses années juniors, n’avait pas pu assister aux débuts en Formule 1 de son propre fils.

Schumacher est hors de vue du public depuis 2013Sa famille a subi une tragédie et ils ont choisi de garder pour eux les détails supplémentaires sur l’état de Schumacher, comme c’est leur droit incontestable. Mais beaucoup se demanderont s’ils ont choisi d’utiliser « Schumacher », le seul film sur sa vie produit avec leur soutien, comme une opportunité de répondre à certaines des nombreuses questions sans réponse sur son état.

Schumacher reste un héros pour beaucoup, un personnage fascinant mais qui divise, et dont l’histoire récente est déchirante. Cependant, les cinéastes ont résolu les défis de raconter son histoire, ils insistent sur le fait qu’ils l’ont fait sans prendre l’option facile d’une hagiographie flatteuse.

“Le plus grand défi pour les administrateurs était certainement de trouver l’équilibre entre un reportage indépendant et la considération de la famille”, a déclaré la co-directrice Vanessa Nöcker. «Corinna Schumacher elle-même a été notre plus grand soutien dans ce domaine. Elle-même voulait faire un film authentique, montrer Michael tel qu’il est, avec tous ses hauts et ses bas, sans aucun enrobage.

Nous découvrirons si « Schumacher » répond à cette norme lorsque le film arrivera sur Netflix le 15 septembre. Il promet d’être la fonctionnalité incontournable de cette année pour les fans de F1.

