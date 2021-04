Le scientifique des relations de Hinge révèle comment surmonter la peur de sortir avec un couple ⋆ .

Logan peut vous aider à gérer votre FODA (peur de sortir à nouveau!) (Photo: . / Metro.co.uk)

En matière de relations, Logan Ury, 33 ans, est un véritable expert.

Le coach de rencontres et scientifique du comportement, qui directeur de la science des relations chez Hinge, détient le secret pour trouver un amour durable – et un premier rendez-vous réussi.

Mais elle a aussi sa propre histoire romantique incroyable.

Elle a commencé par glisser vers la gauche lorsqu’elle a vu son futur mari sur une application de rencontres, mais après une rencontre fortuite au travail, ils prouvent maintenant le pouvoir de la dévotion dans la maladie et la santé.

Pouvez-vous vraiment appliquer la science pour trouver l’amour?

Nous ne sommes pas nés en sachant comment sortir ensemble ou choisir un partenaire pour un engagement à long terme – mais c’est une compétence que vous pouvez apprendre et maîtriser.

Chaque semaine, je reçois des courriels de personnes du monde entier, non seulement dans la vingtaine et la trentaine, mais aussi jusqu’à la soixantaine, car les gens ont du mal à trouver des partenaires de vie à toutes les étapes de la vie.

Il existe un domaine appelé science des relations qui examine les facteurs qui entrent dans les relations amoureuses.

C’est vraiment une science, avec des universitaires qui travaillent là-dessus dans les meilleures universités du monde entier et mènent des expériences pour voir quels facteurs dans la personnalité des gens affectent différents résultats.

J’ai une formation en science du comportement, en étudiant la façon dont les gens prennent des décisions, pourquoi leur jugement est parfois obscurci et les moyens d’aider à surmonter cela.

Je combine cette science avec mon expérience en tant que coach de rencontres et entremetteuse.



HingeLabs est tout au sujet de la découverte de la science derrière la datation (Image: Hinge)

Le verrouillage a-t-il rendu la rencontre avec quelqu’un plus difficile?

Tant de gens craignent d’avoir perdu un an pendant le verrouillage, mais même avant la pandémie, se rencontrer en ligne était le moyen le plus courant pour les couples de se rencontrer.

C’est très efficace, et c’est particulièrement vrai pendant la pandémie lorsque les gens ne se réunissaient pas au mariage de leur cousin.

Mais tout le monde n’a pas pris un an de congé, et chez Hinge, nous avons vu une augmentation du nombre de personnes envoyant des messages et allant à des dates virtuelles.

Il y a un mélange de personnes qui ont continué à sortir ensemble, un groupe de personnes qui n’étaient pas aussi confiantes et d’autres personnes souffrent de FODA – qui est la peur de sortir à nouveau.

Alors FODA est en fait une chose?

Oui, et c’est tout à fait normal, car beaucoup de gens se sentent anxieux et craignent que leurs compétences en conversation soient rouillées.

C’est bien de se sentir de cette façon – Covid a eu un impact important sur la santé mentale des gens – mais je conseillerais à tous ceux qui craignent de sortir à nouveau de le prendre lentement – vous n’avez pas besoin de vous précipiter dans les choses.

Si vous êtes à un rendez-vous, donnez une chance aux gens, car si vous vous sentez anxieux et incertain de vous-même, il est probable que l’autre personne le soit aussi.

Les gens devraient aller à un deuxième rendez-vous – parce que si nous entrons dans un premier rendez-vous en pensant “ Êtes-vous assez bien pour moi? ”, Nous portons le chapeau d’un intervieweur d’emploi et nous jugeons, plutôt que d’être dans l’instant présent.

Mais si vous partez pour un premier rendez-vous en pensant «à moins que quelque chose de vraiment bizarre ne se produise, j’irai à un deuxième rendez-vous», vous pouvez vous détendre et vous amuser. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens devraient donner plus de temps à leurs partenaires potentiels, et il est facile d’être influencé par les médias sociaux et les publications qui semblent montrer une vie parfaite.

Je dis ignorer l’étincelle, ce désir de rechercher une chimie instantanée, car cela peut s’estomper – et aller plutôt après la combustion lente. Cela a fonctionné pour moi.



Logan a écrit un livre sur la façon dont la science peut vous aider à tomber amoureux

Alors, à quelle vitesse êtes-vous tombé amoureux?

J’ai rencontré mon mari à Harvard quand nous étions étudiants, nous sommes devenus amis sur Facebook et sept ans plus tard, je l’ai vu sur une application de rencontres et je ne l’ai pas poursuivi.

Un an plus tard, je travaillais chez Google et lui aussi. Il m’a aidé à apprendre une nouvelle langue, et nous sommes passés de la non-connaissance à l’amitié à plus que l’amitié.

Je sens vraiment que mon mari est une personne à combustion lente, un mathématicien et un scientifique qui n’est peut-être pas la personne la plus excitante lors d’un premier rendez-vous, mais je suis la preuve vivante que donner une seconde chance à quelqu’un et ne pas prendre une décision instantanée parce que vous ‘ La recherche des mauvaises qualités peut conduire à un amour durable.

Comment en êtes-vous arrivé là?

J’ai toujours été fasciné par la façon dont les gens prennent différentes décisions et comment notre esprit fonctionne. J’ai eu l’opportunité de suivre un cours de psychologie au niveau GCSE, et j’ai continué à l’étudier à Harvard. Après l’université, j’ai dirigé une équipe de sciences du comportement chez Google.

Je suis passé à Airbnb, mais tout le temps, j’étais célibataire et j’utilisais des applications de rencontres, et je me demandais comment je pouvais combiner la science que je faisais avec le fait que je sortais ensemble et que j’étais au début de la vingtaine. Je suis allé voir un coach de rencontres qui m’a aidé à comprendre les erreurs que je faisais.

J’ai commencé à organiser des groupes de discussion chez moi pour parler de rencontres, et j’ai mené mes propres recherches sur les ruptures et comment un couple devrait savoir quand il est temps de se séparer, les meilleures choses à dire et comment se séparer.

Il y a un an, j’ai rejoint Hinge.



Logan et son mari ont organisé leur mariage en seulement sept jours (Photo: Meg Smith)

Y a-t-il un âge idéal pour rencontrer quelqu’un?

Non, il n’y a pas d’âge parfait – c’est vraiment important pour tous les âges. Mon principal conseil est d’aller après le partenaire de vie et non la date du bal.

Lorsque vous choisissez quelqu’un pour le bal, vous voulez le meilleur danseur ou quelqu’un qui a l’air vraiment bien, mais ce ne sont pas nécessairement les partenaires les plus fiables.

Donc, beaucoup de gens dans la trentaine sont toujours à la recherche de cette date de bal. Ils ont besoin de changer mentalement, de s’attaquer à un partenaire de vie avec loyauté, gentillesse et stabilité émotionnelle.

Quelqu’un qui fait ressortir le meilleur de vous. Je pense vraiment que mon mari est un partenaire de vie, mais il a reçu un diagnostic de cancer des os au cours de l’été 2020, et je devais être le partenaire qui tenait le sac à dos dans le service d’oncologie.

Vous avez eu une semaine pour planifier votre mariage. . .

Nous nous sommes mariés en juin dernier dans un parc, avec seulement sept jours de préavis pour organiser notre mariage socialement éloigné. Une grande partie de ce temps a été consacrée à des réunions avec des médecins, alors nos amis ont tout planifié.

Je portais une combinaison blanche que ma sœur m’avait prêtée, des amis m’ont envoyé des chaussures et un sac, et ils ont fait les décorations et ont réservé le photographe.

Nous nous sommes mariés le dimanche parce que le lundi, mon mari a dû aller à l’hôpital pour se faire amputer le bas de la jambe à cause d’un rare cancer des os. Les vœux disent «dans la maladie et dans la santé» mais ce n’était pas l’avenir – la maladie et la santé se produisaient déjà.

Je ne l’ai jamais regretté, même si cela devait être socialement éloigné et que nos familles ne pouvaient pas être là – elles devaient le regarder sur Zoom.

Erreurs, vous en avez fait quelques-unes?

Glisser à gauche sur mon mari maintenant sur une application de rencontres des années avant que nous nous rencontrions correctement.

Avoir également une mauvaise façon de penser que l’amour était une question de chasse et tout de convaincre quelqu’un d’être avec vous, et de chasser les gens qui vous font vous sentir mal dans votre peau.

Logan Ury est l’auteur de Comment ne pas mourir seul. Pour en savoir plus sur Hinge, visitez hinge.co.

