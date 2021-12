Le scientifique DRDO Atul Dinkar Rane est le nouveau DG de BrahMos Aerospace

Rane, qui a pris en charge lundi la joint-venture indo-russe de BrahMos Aerospace, a été associé au projet dès le début. Cette entité JV est connue pour produire le système de missile de croisière supersonique BrahMos de classe mondiale.

Le scientifique le plus remarquable de l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) Atul Dinkar Rane est le nouveau directeur général de BrahMos Aerospace.

Rane, qui a pris en charge lundi la joint-venture indo-russe de BrahMos Aerospace, a été associé au projet dès le début. Cette entité JV est connue pour produire le système de missile de croisière supersonique BrahMos de classe mondiale.

En savoir plus sur le nouveau DG

Le nouveau DG, grâce à sa R&D, a apporté d’énormes contributions à la conception et au développement locaux d’ordinateurs de bord critiques (OBC) ; technologies avioniques pour les applications de défense; matériel dans les études de simulation de boucle; et analyse des systèmes, développement de logiciels de mission.

Ses contributions et son leadership techno-managérial ont joué un rôle important dans le développement réussi et l’introduction du formidable système d’armes BrahMos dans les forces armées indiennes.

Selon un communiqué officiel du BrahMos Aerospace, le nouveau DG avait rejoint le DRDO en 1987 et avait débuté sa carrière au Laboratoire de recherche et développement pour la défense (DRDL) en tant que System Manager. Au cours de son séjour là-bas, il avait non seulement effectué des études de simulation, mais avait également établi des mécanismes de test de simulation modulaires en temps réel destinés au système de missile sol-air Akash conçu et développé localement.

Lorsqu’il était au Centre de recherche Imarat (RCI) au sein de la division des ordinateurs de bord, M. Rane avait dirigé le développement du logiciel de mission embarqué pour les missiles Agni-I. Pour des tests et une évaluation sans faille des systèmes embarqués pour divers projets de missiles, il a joué un rôle important dans l’établissement d’un banc d’essai intégré unique.

Membre de l’équipe principale de BrahMos

Il a contribué en tant que gestionnaire de programme, avionique et intégration de systèmes pour le programme. Il a participé aux études de faisabilité, au développement et à la planification, aux tests, à l’intégration et à la certification des systèmes embarqués DRDO. Tout cela a ensuite abouti à une démonstration, une induction et une production ultérieure réussies de BrahMos. Ce système de missiles a encore renforcé la puissance des missiles des forces armées indiennes.

Le nouveau DG de BrahMos Aerospace a également été conseiller (technologie de la défense), affecté à l’ambassade de l’Inde à Moscou. Au cours de son mandat, les collaborations techniques indo-russes ont bien progressé. Plus tard, en tant que directeur de la coopération internationale, il a joué un rôle important dans le renforcement des développements conjoints et des collaborations en R&D pour la défense.

Il a également représenté l’Inde au cours de plusieurs coopérations intergouvernementales et son expertise dans la gestion des technologies de défense et les efforts internationaux de sensibilisation en S&T ont contribué à combler les lacunes technologiques. Tout en poussant les produits développés par le DRDO à l’exportation, M. Rane a également aidé à identifier des domaines futuristes pour la recherche conjointe.

Lorsqu’il travaillait au Centre d’analyse et de modélisation des systèmes en tant que directeur, il était chargé de jouer un rôle clé dans l’analyse des systèmes. Et pour poursuivre le développement de systèmes d’armes avancés, il a mené des études de faisabilité approfondies.

Où était avant ce nouveau rendez-vous ?

Au siège du DRDO à New Delhi, en tant que directeur de l’une des installations, il a dirigé diverses activités d’importance nationale. Il a joué un rôle important dans l’indigénisation des technologies de missiles critiques et a stimulé la fabrication de plates-formes de défense en Inde.

Prix

Le prestigieux prix DRDO Path Breaking Research/Outstanding Technology Development Award et DRDO Performance Excellence Award lui ont été décernés.

Il est également membre actif de plusieurs sociétés professionnelles telles que Society of Aerospace Quality and Reliability; Société informatique de l’Inde ; Société aéronautique de l’Inde ; Société des systèmes de l’Inde.

Il est diplômé en génie de l’électronique et des communications et a obtenu son diplôme d’études supérieures en missiles guidés à l’Université de Poona.

