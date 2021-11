Le scientifique en chef britannique exhorte à un changement de comportement pour lutter contre le changement climatique – « Mangez moins de viande ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Lors de la COP26, Sir Patrick Vallance avait admis qu’il mangeait moins de viande et allait au travail afin de faire sa part dans la lutte contre la crise climatique. Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni a également exhorté les gens à changer leur comportement.

Il a déclaré : « Le changement de comportement fait partie de [climate action]. Cela se résume en partie à ce que nous faisons en tant qu’individus, et en partie à ce qui doit arriver pour nous faciliter les choses, car nous ne pouvons pas supposer qu’il va y avoir un changement radical de comportement personnel à moins que nous puissions trouver un moyen de rendre cela plus facile, de sorte que le choix vert soit en fait un choix facile.

« Je me rends au travail à vélo, je mange moins de viande qu’avant et je suis venu ici en train », a-t-il déclaré.

« Je pense [behaviour change] commence. Est-il encore là où il doit être ?

« Probablement pas et je pense qu’il y a plus à faire. Mais je pense qu’il y a une volonté et un engagement qui vont être importants. »

Vallance a déclaré mardi à la BBC que la crise climatique était un problème plus important que Covid.

Le scientifique en chef a déclaré que, bien que la pandémie ait été terrible, Covid pourrait être un problème de deux à quatre ans, plutôt qu’un problème de 50 à 100 ans qui pourrait être « vraiment, vraiment dommageable ».

Il a également déclaré qu’il y avait un espoir que l’urgence climatique puisse être atténuée.

Il a déclaré : « Les technologies dont nous avons besoin sont soit ici, soit en cours de développement. Si nous les mettons en œuvre maintenant et les intensifions, beaucoup de changements se produisent alors en termes d’émissions climatiques. La deuxième raison d’espérer est que nous avons toute une génération qui est absolument déterminée à le faire. Il y a donc déjà un changement de comportement dans le monde entier.

« Et la troisième chose est que je pense que certains des engagements à [Cop26] vont faire une différence en termes de rassemblement des gens.

Le mois dernier, l’actrice Joanna Lumley a parlé sur BBC Breakfast de l’introduction du rationnement alimentaire pour lutter contre le changement climatique.

L’actrice a déclaré: « Je ne donne pas de cours. Je dis juste, pendant la guerre, des trucs quand il s’agissait d’une crise, nous devions dire ‘Tu auras deux onces de beurre par semaine’.

« Je suis désolé mais le monde est en crise, c’est la guerre. »

Elle a ajouté : « C’est un autre type de temps de guerre. Je ne pense pas qu’il serait trop mauvais d’avoir une sorte de système de bons.

La COP26, la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, a vu des dirigeants mondiaux se rendre à Glasgow, en Écosse, entre le 31 octobre et le 12 novembre pour des discussions clés sur l’environnement.

COP signifie Conférence des Parties, et le sommet réunira les pays qui ont signé la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) – un traité entré en vigueur en 1994.

Au cours de la conférence COP26, près de 200 pays et groupes ont signé un engagement à éliminer progressivement les combustibles fossiles et à augmenter l’énergie verte, ce que les responsables saluent comme une « étape majeure » pour l’avenir de la production d’électricité, mais la Chine et la Russie ne sont pas à bord.

L’engagement pris lors du sommet sur le climat COP26 est connu sous le nom de « Déclaration mondiale de transition du charbon vers une énergie propre ».

L’engagement exige que les pays mettent fin aux investissements dans les centrales électriques au charbon, augmentent l’énergie verte et suppriment progressivement l’énergie au charbon dans les grandes économies au cours des années 2030 et pour d’autres pays dans les années 2040.