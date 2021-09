Le scientifique en chef de la NASA quittera son poste en 2022

20/09/2021 à 13:54 CEST

La NASA est sur le point de clore un chapitre important de son histoire. Le scientifique en chef Jim Green, qui travaille à l’agence depuis plus de 40 ans, prévoit de prendre sa retraite au début de 2022. Il a commencé à développer l’équivalent d’Internet de la NASA (le Space Physics Analysis Network) peu de temps après son arrivée en 1980, mais est surtout connu pour avoir supervisé certains des plus grands projets d’exploration spatiale de la NASA au cours des 15 dernières années. Même si ne le connais pas, tu connais sûrement son travail.

Le vert a mené le La Division des sciences planétaires de la NASA lors de l’atterrissage de Curiosity en 2012, et a joué un rôle clé dans la promotion et la en expliquant le rover Mars au public. En outre, il a assumé des rôles principaux lors de l’enquête de la sonde Juno sur Jupiter, du voyage de Messenger à travers Mercure, de la visite de Dawn à Cérès et du survol historique de Pluton par New Horizons. Le scientifique aussi des plans feu vert pour le rover Perseverance qui parcourt actuellement la surface de Mars.En outre, il a réalisé un travail de sensibilisation louable, amenant la science au grand public chaque fois qu’il en a eu l’occasion.

On ne sait pas encore qui succédera à Green, bien qu’il l’aidera dans la recherche de son remplaçant.