Le scientifique qui a co-créé des jeux vidéo et des bombes nucléaires

Comme c’est le cas pour beaucoup de pédants suffisants, j’ai longtemps aimé savoir que le tout premier jeu vidéo s’appelait Tennis For Two, créé en 1958, et joué via un ordinateur connecté à un oscilloscope. Mais je viens juste de découvrir que le gars qui l’a fait, un certain William Higinbotham, a également co-créé la toute première bombe nucléaire.

Higinbotham, un homme qui a dû passer la grande majorité de sa vie à épeler son nom de famille pour les gens, a un héritage qui se perpétue dans de nombreux quiz de pub. En 1958, le physicien américain apprit que le nouvel ordinateur sophistiqué du Brookhaven National Laboratory, le Donner Model 30, pouvait simuler des trajectoires avec une résistance au vent. Alors, comme tout bon scientifique, il s’est dit : « Hé, je vais inventer des jeux vidéo. En faisant équipe avec Robert V Dvorak, trois semaines plus tard, ils avaient fait exactement cela, créant une petite simulation de tennis dessinée en lignes vertes sur l’écran de l’oscilloscope circulaire. Ce fut un succès lors de l’exposition publique annuelle du laboratoire.

Mais ce qui m’a époustouflé, c’est d’apprendre qu’environ 25 ans plus tôt, il avait fait partie du foutu projet Manhattan, à la tête d’un groupe impliqué dans la construction de la toute première bombe atomique. C’est comme apprendre que J. Robert Oppenheimer a créé Pac-Man.

Pendant la Seconde Guerre mondiale : l’Allemagne contre-attaque, Higinbotham travaillait au tristement célèbre Laboratoire national de Los Alamos, où il était responsable du département d’électronique. Il a dirigé une équipe qui a créé les déclencheurs électroniques de ces premières bombes A. Cependant, comme le souligne sa nécrologie du New York Times de 1994, Higinbotham a très rapidement créé la Fédération des scientifiques américains, un groupe qui a fait pression pour un contrôle strict des armes nucléaires. Il a passé le reste de sa carrière à militer pour la non-prolifération nucléaire.

Tennis For Two est le genre de fait qui est excellent à garder dans votre poche arrière, car quand vous entendez un souffle dur réprimander quelqu’un parler de Space Invaders avec, “En fait, c’était Pong en 1972…” “Eh bien, EN RÉELLE…”

Bien que ce que j’aime le plus, ce sont les moyens d’affichage. L’utilisation d’un oscilloscope était une nécessité pour Higinbotham, mais cela me semble toujours être quelque chose que vous verriez présenté à l’atelier de gameplay expérimental de GDC, présenté par un «développeur de jeux/artiste conceptuel» d’une vingtaine d’années aux cheveux compliqués. « Ceci est ma suite au format Secluded Guidance de l’année dernière, un jeu de tir satirique à la quatrième personne joué sur un Speak & Spell. »

Je suis maintenant prêt à découvrir qu’Ernő Rubik a créé l’agent orange et comment Sir Clive Sinclair a été le pionnier des chlorofluorocarbures.