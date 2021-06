Le scientifique «voulait être un Kardashian» – RedState ⋆ 10z viral

Avez-vous déjà rêvé d’être Kardashian ?

Dr Anthony Fauci a.

C’est du moins le cas selon Meghan McCain.

Dans l’épisode de jeudi de The View, la fille de feu le sénateur John a appelé l’immunologiste préféré des États-Unis pour avoir aimé les lumières chauffées à blanc de la célébrité.

Comme vous le savez, les e-mails du médecin ont été récemment publiés.

Et les critiques ne sont pas seulement élogieuses.

Joy Behar a ouvert le segment ainsi :

« Les républicains disent qu’ils ont trouvé leur arme fumante, qu’il a induit le public en erreur et minimisé les théories selon lesquelles COVID se serait propagé à partir d’une fuite dans un laboratoire de Wuhan. »

Mais Trump :

« Pourquoi le GOP n’est-il pas contrarié par la mauvaise gestion de la crise par Trump ? »

La co-animatrice Ana Navarro a affirmé que tout cela n’était qu’une ruse :

« Les républicains ont choisi Fauci pour être la cible de leur colère et être une distraction. »

Elle apprécie Joe Biden :

«Je pense… qu’il est vraiment important de savoir, à ce stade, de savoir comment ce virus a commencé. Je suis très heureux que Joe Biden ait demandé à ses agences de renseignement de redoubler d’efforts pour découvrir quelle était la source du virus COVID-19 et de lui faire rapport dans 90 jours. »

NON FUMEUR D’ARME AVEC LES E-MAILS FAUCI ? Après la publication de milliers d’e-mails du Dr Anthony Fauci, certains disent qu’il a induit le public en erreur et minimisé les théories sur l’origine de COVID-19 bien qu’il ne soit pas d’accord – @JoyVBehar, @MeghanMcCain, @ananavarro, @sarahaines et @TheRachLindsay discutent. pic.twitter.com/GxzEgX3Et4 – La vue (@TheView) 4 juin 2021

Quant à Fauci, tu dois donner une pause au gars…

“[W]ous devons replacer les choses dans leur contexte », a expliqué Navarro. « Comprenez, il était en train de lutter contre le virus. … Rappelons aussi que Fauci est un gars – il a 80 ans – il occupe ce rôle depuis 40 ans. … Je ne pense pas qu’il soit infaillible, je ne pense pas qu’il soit parfait, mais je suis très reconnaissant pour son service envers cette nation depuis près de 40 ans.

La co-animatrice Sara Haines a indiqué qu’elle avait lu les e-mails. Et non seulement elle n’a rien trouvé de condamnable, mais il a l’air d’un bonhomme :

«Il était très cohérent dans ses e-mails avec le timing des e-mails et ce qu’il disait publiquement. … Il était très délibéré, très gentil. … Il avait une telle intégrité. Je suis fan.”

Sara a été emportée par sa vertu glaciale :

“[I]Cela nous a montré qu’il n’était pas à l’aise avec le côté célébrité – comment les gens essayaient de faire de la « fièvre Fauci » et de le politiser. Il n’aimait pas ça non plus. Et c’était très clair dans tous ces e-mails.

Pourtant, à un moment donné, Joy a noté: “Des républicains comme Rand Paul disent” je vous l’avais dit “dans les e-mails.”

Ils sont sûrs. La semaine dernière, Bonchie de RedState l’a couvert :

Y a-t-il un homme plus justifié sur la planète en ce moment que Rand Paul, du moins politiquement parlant ? Le sénateur du Kentucky est calomnié par les médias, utilisé comme repoussoir au Dr Anthony Fauci, depuis des mois maintenant. Chaque fois que Paul cernait Fauci lors d’une audience au Sénat, la presse se précipitait pour le signaler comme «Fauci écrase Paul» bien que cela ne se produise jamais objectivement. Récemment, Fauci a admis avoir menti à Rand Paul sur (le besoin) de masques et de financement de gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan. Maintenant, des e-mails explosifs montrent que Paul avait raison depuis le début.

Contrairement à Sara, Bonchie pense que Fauci aime les feux de la rampe.

“[T]ses courriels exposent Fauci pour exactement ce qu’il est. À savoir, il est un hack malhonnête d’un bureaucrate qui a poussé à la destruction d’entreprises et d’innombrables vies pour s’enrichir avec des offres de livres et des profils médiatiques.

Sur The View, les dames se sont finalement rendues à Meghan. Elle soupçonne également Fauci d’avoir ronronné aux avantages de la popularité.

Alors que Sara pense qu’il est gonflé, McMain pourrait pencher pour gonflé – ce serait son ego:

“Je ne pense pas que les gens qui sont mal à l’aise avec les célébrités et ne veulent pas être des célébrités posent sur la couverture du magazine InStyle et des articles de mode et sur la couverture du magazine People.”

Le gars a certainement profité du soleil :

Le Dr Anthony Fauci parle de micropuce et de nomination pour “l’homme le plus sexy en vie” du magazine People dans sa première apparition dans un “Late Show” https://t.co/8RTQ8IajCb – Date limite Hollywood (@DEADLINE) 13 mars 2021

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert en maladies infectieuses du pays, a été nommé l’une des « personnes de l’année » du magazine People. Le Dr Fauci et d’autres travailleurs médicaux obtiennent maintenant le crédit pour une augmentation de 18% des candidatures aux facultés de médecine cette année. pic.twitter.com/inMmGXIcqj – CBS Evening News (@CBSEeveningNews) 2 décembre 2020

Les nationaux engagent Anthony Fauci pour le premier pitch de la journée d’ouverture, “un vrai champion” Dans le magazine Style, maintenant ceci. M. Serious Epidemiologist aime la célébrité. https://t.co/ONgQX7w2cb via @TMZ – John Cardillo (@johncardillo) 20 juillet 2020

Fauci, maintenant en couverture du magazine InStyle. https://t.co/lzikvNT88c pic.twitter.com/MwoEK8S8QA – Shawn McCreesh (@ShawnMcCreesh) 16 juillet 2020

Il y avait ceci (amélioré par ma collègue, Kira Davis):

Glitz and Glamour: Julia Roberts remettra à Anthony Fauci le prix du courage https://t.co/sM13Dzd5ac pic.twitter.com/U9IM0Phdpj – Kira (@RealKiraDavis) 26 février 2021

Et n’oublions pas…

Matinée excitante ici – @brianstelter de @CNN vient de révéler la couverture de DR: FAUCI: COMMENT UN GARÇON DE BROOKLYN EST DEVENU MÉDECIN D’AMÉRIQUE sur @ReliableSources ! (À venir le 29 juin de @simonschuster et disponible en pré-commande aujourd’hui – https://t.co/f8OxdyPeTf) pic.twitter.com/0rasv2s7Np – katemessner (@KateMessner) 21 mars 2021

Meghan a atterri sur une comparaison assez tranchante:

“Je suis désolé, mais s’il voulait juste être un scientifique, une partie de la critique à son égard, à l’avenir, était qu’il voulait clairement être aussi un Kardashian.”

C’étaient les gros canons.

Alors, que pense le seul conservateur de la série des e-mails ?

Elle n’est pas impressionnée.

“Quand cela a commencé”, a-t-elle rappelé aux dames, “des gens comme Tom Cotton écrivaient des éditoriaux et passaient à la télévision pour soulever des questions.”

Et il s’avère que ceux qui ont posé des questions n’étaient pas des dingues :

“[I]Si vous avez posé la question suivante : « Hé, cela pourrait provenir des laboratoires chinois de Wuhan au lieu d’un marché humide, vous avez été traité comme Alex Jones avec un chapeau en papier d’aluminium sur la tête ». Et maintenant, vous avez Vanity Fair… qui écrit d’énormes profils soulevant ces questions.

De la façon dont Meghan le voit, le gouvernement a porté atteinte à sa crédibilité – des deux côtés de l’allée :

«Il y a une énorme crise dans ce pays avec des républicains et des démocrates remettant en question la légitimité de nos institutions et ayant un manque de confiance en notre gouvernement dans la communauté médicale des NIH et des endroits comme celui-ci parce qu’il n’y a tout simplement pas beaucoup de transparence. S’il n’y a rien à cacher, montrez-nous la preuve et continuez les investigations. Et je pense que cela devrait être une préoccupation encore plus grande à l’avenir. »

Meghan a de bons points.

La saga COVID a définitivement exposé la politique de… tout.

Et une fois que vous montrez votre main… une fois que le public voit – ou même soupçonne – que des décisions en dehors du domaine politique sont prises en interne à cause d’elles, personne ne peut faire confiance à quoi que ce soit.

Ce n’est qu’un autre type de dommage causé à un pays ravagé par des émeutes, des crises médicales, des faillites forcées et des incendies.

Et aux yeux d’une blonde flamboyante sur ABC, tout s’est passé alors que le médecin américain cherchait le faste et le glamour de la télé-réalité.

Espérons qu’il ne se présentera pas pour recevoir son prochain prix habillé comme ceci :

Kim Kardashian West se glisse dans du latex bleu inspiré du Cher pour l’after-party du Met Gala 2019. Kanye West n’a pas changé….OMG… ROFL….🤣

merci @vogueaustraliahttps://t.co/juPpSXZN89 pic.twitter.com/pGtAPJ8HaU – fashionfirst_au (@FashionFirst_au) 8 mai 2019

-ALEX

Voir plus de pièces de moi :

Biden commande la classe de 2021 : se lever et « éliminer le racisme systémique »

Collectionneurs sérieux uniquement : l’artiste vend une sculpture « invisible » pour près de 20 000 $

Le plan de collège gratuit de Bill Maher Bazookas Biden qualifie les universités de « garderies de luxe »

Retrouvez tous mes travaux RedState ici.

Merci pour la lecture! S’il vous plaît sonnez dans la section Commentaires ci-dessous.