Le scintillement des yeux est l’astuce pour détecter les deepfakes avec cette IA | La technologie

Un nouvel outil est capable de distinguer un Deepfake d’une vraie vidéo grâce à l’analyse des cornées. Avec cette IA, plus rien ne peut nous tromper.

On a toujours dit que les yeux sont le miroir de l’âme et il semble que le proverbe ait encore raison car, grâce à la luminosité distinctive que nous avons, une IA est capable de différencier une vraie vidéo d’une avec Deepfake.

Le programme qui met notre visage sur le corps d’un autre. Beaucoup l’ont fait pour le divertissement ou pour voir à quoi cela ressemblerait dans un film de super-héros. Bien que d’autres l’aient utilisé pour mettre des célébrités dans du porno ou des choses similaires.

La pire utilisation que Deepfake a été donnée est aussi promouvoir des campagnes de désinformation. De peur que nous ne soyons dupes, l’Université de Buffalo a créé le Une IA qui sait si nous sommes face à une vraie vidéo ou non.

Tout passe par analyse des yeux. Cet outil, qui a réussi à 94% ses tests, fait une analyse des cornées.

Quand nous nous enregistrons, les yeux s’illuminent lorsqu’ils reçoivent un éclairage extérieur. Cette IA a découvert que cet effet ne se produit pas exactement de la même manière dans les vidéos avec Deepfake. Parfois, les paillettes se reflètent étrangement ou ont une forme trop parfaite.

Comme on le voit sur la photo ci-dessus, l’image de gauche a une cornée plus diffuse, mais la luminosité des deux yeux est identique. Sur l’image de droite, les cornées sont parfaitement rondes et chaque œil montre un reflet différent.

Si la forme des yeux dans le Deepfake est si précise, c’est parce qu’elle a été créée en joignant plusieurs photos, à la recherche de symétrie. Un humain à l’œil nu ne pourrait pas apprécier cette différence, mais cette IA le fait.

Trouver les différences, mais avec des nuances

Bien que l’outil semble très efficace, ont encore des points faibles. Pour bien faire l’analyse, le programme a besoin que la vidéo ou l’image soit un portrait net. Si le visage ne regarde pas directement l’écran ou s’il y a un œil invisible, cela ne fonctionnera pas bien.

Si l’image est post-traitée par un humain qui élimine les impuretés du Deepfake, vous aurez également du mal à identifier la fausse image.

Un guide pour affronter pas à pas la tâche ardue de distinguer la vérité et l’information de l’océan de canulars, de mensonges et de fake news qui peuplent les réseaux.

Bien qu’il ne soit pas infaillible, continuer à améliorer l’IA Et vous serez peut-être bientôt en mesure de relever des défis plus difficiles.

Nous espérons que vous continuerez à travailler dessus et que, grâce à vos efforts, une fausse vidéo ne nous sera plus lancée.