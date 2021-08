Le SCO Angers s’impose 0-2 au stade du Racing de Strasbourg

08/08/2021 à 17h03 CEST

Le Angers il a gagné loin de chez lui avant lui Strasbourg 0-2 lors de leur premier match de la compétition, qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade de la Meinau. Après le match, l’équipe visiteuse était en première position avec trois points et l’équipe à domicile est 20e sans points dans le casier à la fin du match.

En première période, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

Après la mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Ismaël Traoré à la minute 57. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe angevine d’augmenter le score, qui a augmenté le score grâce à un but de Stéphane Bahoken à la 81e minute, concluant la confrontation avec un score de 0-2 au tableau d’affichage.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Strasbourg qui sont entrés dans le jeu étaient Kévin Gameiro, Mehdi Chahiri Oui Jean-Eudes Aholou remplacement Habib Diallo, Karol Fila Oui Jeanricner Bellegarde, tandis que les changements dans le Angers Ils étaient Stéphane Bahoken, Antonin Bobichon, Mathias Pereira Lage, Rodrigue Ninga Oui Sada Thioub, qui est entré pour remplacer Sofiane Boufal, Waniss taibi, Souleyman Doumbia, Angelo Fulgini Oui Mohamed ali cho.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et trois pour les visiteurs. Au nom des habitants, la carte est allée à Alexandre djiku Oui Dimitri Lienard et par les visiteurs de Waniss taibi, Thomas Mangani Oui Romain Thomas.

Le deuxième jour, le Course de Strasbourg jouera contre lui Paris Saint-Germain à la maison et le SCO Angers jouera son match contre lui Olympique Lyonnais à la maison.

Fiche techniqueCourse de Strasbourg :Paul Bernardoni, Vincent Manceau, Ismael Traoré, Romain Thomas, Souleyman Doumbia, Jimmy Cabot, Waniss Taibi, Thomas Mangani, Mohamed Ali Cho, Sofiane Boufal et Angelo FulginiSCO Angers :Matz Sels, Anthony Caci, Jeanricner Bellegarde, Alexander Djiku, Karol Fila, Ibrahima Sissoko, Dimitri Lienard, Adrien Thomasson, Habib Diallo, Majeed Waris et Ludovic AjorqueStade:Stade de la MeinauButs:Ismael Traoré (0-1, min. 57) et Stéphane Bahoken (0-2, min. 81)