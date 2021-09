Le scoop ESPABOX a été confirmé : Mikey García vs. Sandor Martín, le 16 octobre aux États-Unis

Ce que nous avons signalé pour la première fois le 20 août a été confirmé moins d’un mois plus tard. Le champion du monde en quatre poids Mikey Garcia (40-1, 30 KO) revient sur le ring un an et demi après avoir battu Jessie Vargas et affrontera le triple champion d’Europe, le Barcelonais Sandor Martin (38-2, 13 KO), le samedi 16 octobre.

En son temps, on parlait aussi du report, et plus tard de la date quasi définitive.

Le combat, douze rounds, aura lieu au stade de baseball Parc Chukchansi dans la ville californienne de Fresno (ETATS-UNIS). Le poids convenu est 65 800 kg (145 livres), dans le poids welter (66 700 kg). Garcia a été champion du monde de poids plume, super poids plume, léger et super léger.

Le combat sera diffusé en direct sur DAZN.

