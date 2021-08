Le scooter électrique Ola sera lancé le 15 août

in

Ola Electric s’apprête à lancer un scooter électrique en Inde. Hier soir, le PDG d’Ola, Bhavish Aggarwal, a révélé que le scooter électrique tant attendu sera dévoilé le 15 août à la veille de la fête de l’indépendance de l’Inde.

Dans un tweet, Aggarwal a annoncé que la société prévoyait d’organiser l’événement de lancement le 15 août et partagerait tous les détails pertinents tels que les spécifications, les fonctionnalités et la disponibilité.

Notamment, en mai, Simple Energy, basée à Bangalore, a annoncé qu’elle dévoilerait son scooter électrique phare Simple One le 15 août.

Merci à tous ceux qui ont réservé notre scooter ! Planification d’un événement de lancement pour le scooter Ola le 15 août. Partagera les spécifications complètes et les détails sur les dates de produit et de disponibilité. J’attends ça avec impatience ! 😀3 août 2021

Depuis l’aube de cette année, la société a révélé des informations sur l’usine, ses plans et le scooter lui-même de manière lente mais régulière, créant ainsi suffisamment de buzz autour du prochain scooter zéro émission.

Ola Electric a mis en place une énorme usine pour fabriquer ces scooters et depuis que la première phase de cette usine est terminée, la société envisage maintenant de lancer le scooter pour le public. L’usine, une fois terminée, pourra fabriquer plus de 2 millions de scooters chaque année, ce qui permettra à Ola non seulement de le vendre en Inde, mais également d’exporter le scooter vers d’autres marchés mondiaux.

Le mois dernier, Ola a annoncé que le scooter pouvait être pré-réservé pour une somme dérisoire de Rs. 500. Cette initiative visant à susciter l’intérêt du public a été couronnée de succès et la société a annoncé qu’elle avait déjà reçu plus de 100 000 réservations au cours des 24 premières heures.

Batterie fixe ou Batterie amovible 一 De quel côté êtes-vous ?

Avant le lancement, Ola a déclaré que son scooter serait l’un des meilleurs de sa catégorie en termes de vitesse, d’autonomie, d’espace de coffre ainsi que de technologie utilisée. Le nouveau véhicule électrique sera disponible en dix options de couleurs et, plus important encore, la société vise à construire un réseau d’hyperchargeurs Ola de plus de 100 000 points de recharge dans 400 villes en Inde. D’ici la fin de cette année, la société prévoit de rendre fonctionnels 5 000 sites dans 100 villes.

Bien que nous sachions à quoi ressemble le scooter, les gens sont curieux de connaître les détails de la batterie de ce scooter. Les rumeurs suggèrent qu’Ola introduira plusieurs variantes du scooter, le S1 Pro étant la variante la plus performante. Contrairement à l’AppScooter d’origine, le scooter Ola sera livré avec des batteries fixes offrant une autonomie prévue allant jusqu’à 150 km. La société fournira un chargeur pouvant être utilisé pour charger le scooter via une prise de courant ordinaire de 5 AMP.

En termes de prix, la société a laissé entendre que le prix du scooter serait agressif autour de Rs. 85 000 – Rs. 100 000. La variante haut de gamme – Ola S1 Pro devrait coûter environ Rs. 1.5lakh et sera équipé d’une capacité de batterie de près de 3,6 kWh, ce qui le rend éligible d’environ Rs. 50 000 à titre de subvention au titre du régime FAME II.