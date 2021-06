Le scooter le plus puissant de Xiaomi est moins cher que jamais sur Amazon pour Prime Day | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez un scooter électrique doté d’une autonomie et d’une puissance suffisantes pour gravir n’importe quelle colline, le Mi Electric Scooter Pro 2 est sûrement celui dont vous avez besoin.

Les scooters électriques sont devenus très populaires au cours de la dernière année et demie, et c’est que de nombreuses villes ont mis des mesures pour faciliter la mobilité sur ces scooters, ainsi que sur les vélos, ce qui a provoqué un véritable boom de leurs ventes.

Bien entendu, tout le monde ne peut pas les utiliser puisque leur autonomie oscille entre 15 et 25 km, du moins dans les modèles les moins chers. Si vous en voulez un qui va plus loin, vous devez investir quelque chose de plus, mais combien de plus ?

Le prix du Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, qui atteint 45 km de batterie, est généralement de 549 €, bien que ce jour-là, vous puissiez l’acheter beaucoup moins cher: Amazon le vend 442 € avec une pompe de gonflage Xiaomi en cadeau.

Cette version du populaire scooter Xiaomi améliore l’autonomie, qui s’élève déjà à 45 km. De plus, il dispose d’un moteur de 300W bien plus adapté pour surmonter de grandes pentes.

C’est un prix abordable si l’on tient compte du fait que son autonomie est bien supérieure à la normale, mais pas seulement mais elle est aussi bien plus puissante, et cela se remarque surtout lors de l’ascension des pentes, des franchissements de pentes ou aussi sur le temps de se déplacer en avant avec beaucoup de poids sur vous.

Les modèles qui ont entre 200 et 400W de puissance ont leurs problèmes dans ces cas, mais ici le Mi Electric Scooter Pro 2 va bien plus loin avec ses jusqu’à 600W de puissance.

Lors de l’achat d’un scooter électrique, il est normal que vous ayez beaucoup de doutes. Pour que vous sachiez ce que vous devez rechercher, dans ce guide, nous expliquons tout ce que vous devez prendre en compte pour choisir le modèle le plus approprié pour vous.

La puissance et l’autonomie sont deux des éléments à prendre en compte lors de l’achat d’un scooter électrique, car par exemple, dans certaines villes, les modèles avec plus de X puissance doivent circuler sur la route. Il est conseillé de lire l’arrêté municipal du lieu où vous habitez.

L’autonomie de ce modèle, bien qu’elle soit de 45 km, dépend largement de votre façon de conduire. Plus la vitesse est élevée, moins l’autonomie est grande. Plus cela coûte cher, moins l’autonomie aussi, alors peut-être que vous n’aurez pas ces 45 km au total mais quelque chose de moins.

En tout cas, même s’il ne s’agissait que de 30 km, il y a 15 et 15 allers-retours chaque jour qui ne posent pas trop de problème.

Le pack comprend le gonfleur automatique pour vos pneus, qui prend peu de place et vous pouvez toujours l’emporter avec vous, au cas où. Il serait même conseillé d’ajouter une prise intelligente programmable à votre commande, afin de ne recharger votre scooter que pendant les heures de nuit lorsque l’électricité est très bon marché.

