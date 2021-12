Le scooter Xiaomi bénéficie d’une remise de 100 euros sur Amazon : courez, il arrive encore avant Noël | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des scooters les plus vendus de Xiaomi est le Mi Electric Scooter 1S, qu’Amazon propose également temporairement.

Les scooters électriques ont déjà occupé nos villes, en particulier les modèles d’une marque : Xiaomi, qui domine clairement le secteur avec un design déjà copié par pratiquement tous ses rivaux, ainsi que ses caractéristiques, devenues un standard.

À ce jour, son scooter Scooter électrique Xiaomi Mi 1S C’est la référence de son catalogue, le milieu de gamme qui propose 25 km d’autonomie de batterie et une vitesse maximale de 25 km/h qu’il atteint facilement, mais aussi un prix assez raisonnable.

Normalement, il coûte 449 euros, bien que temporairement Amazon propose ce scooter Xiaomi pour 349 euros, une remise assez importante qui fera sûrement que les unités se vendront rapidement, donc si vous êtes intéressé à l’acheter, vous feriez mieux de vous dépêcher.

Ce nouveau scooter Xiaomi renouvelle la gamme standard de la marque, prolongeant l’autonomie de la batterie jusqu’à 30 km et maintenant la vitesse maximale à 25 km/h.

Non seulement vous pouvez l’obtenir avec une remise de 100 euros, mais aussi J’arriverais à temps pour le donner à Noël, si tel est votre objectif, quelque chose qui avec si peu à faire le 25 ne peut pas toujours être considéré comme acquis.

Avec les 25 km de batterie dont il dispose, c’est plus que suffisant pour aller travailler et étudier puis revenir, bien que si vous avez besoin d’autre chose, vous pouvez toujours le connecter car il se charge assez rapidement, en cinq heures environ pour une charge complète .

Lors de l’achat d’un scooter électrique, il est normal que vous ayez beaucoup de doutes. Pour que vous sachiez ce que vous devez rechercher, dans ce guide, nous expliquons tout ce que vous devez prendre en compte pour choisir le modèle le plus approprié pour vous.

Il a un écran et une lumière intégrés, donc même la nuit, vous pouvez circuler sans trop de problèmes, bien qu’il soit obligatoire dans de nombreuses villes de le faire avec un casque et plusieurs feux de signalisation pour éviter les accidents.

Il existe d’autres scooters Xiaomi à vendre avec des spécifications différentes, comme plus d’autonomie et de puissance (à un prix plus élevé) dans le cas du Mi Electric Scooter 2, qui coûte actuellement un peu moins de 500 euros.

