Le score de préparation quotidienne de Fitbit est maintenant disponible

C. Scott Brown / Autorité Android

TL;DR

Fitbit déploie la prise en charge de sa nouvelle fonctionnalité Daily Readiness Score. Il est verrouillé derrière Fitbit Premium. Le DRS compile toutes les différentes données de votre wearable pour vous donner un score global. Le Fitbit Charge 5 bénéficie également d’un support ECG aujourd’hui.

Lorsque Fitbit a lancé le Charge 5, il a également annoncé une nouvelle fonctionnalité pour la plupart de sa gamme. Cette nouvelle fonctionnalité combinerait (enfin) plusieurs données enregistrées par votre tracker et vous donnerait un score facile à comprendre.

Malheureusement, le score de préparation quotidienne est verrouillé derrière Fitbit Premium. Ce service de 9,99 $ par mois vous donne accès à plusieurs autres fonctionnalités telles que des données de sommeil plus complètes, des guides d’entraînement, une prise en charge des plans de repas, etc. Tous les appareils Fitbit modernes sont livrés avec six mois d’abonnement Premium gratuits, vous pouvez donc toujours essayer lors de votre prochaine mise à niveau.

De plus, aujourd’hui, le Fitbit Charge 5 a accès à ses tests ECG promis. Ce test fonctionne comme sur le Fitbit Sense.

Score de préparation quotidienne Fitbit : qu’est-ce que c’est ?

Vos trackers et montres connectées Fitbit compilent toutes sortes de données. Cela inclut votre sommeil, votre activité et votre fréquence cardiaque. L’application pour smartphone Fitbit fait un très bon travail en vous donnant des scores et des résumés pour chacune de ces mesures individuelles.

Fitbit souhaite que vous utilisiez votre DRS pour évaluer ce que vous devez faire de votre journée. L’idée est que vous vous réveillez et vérifiez votre score (il n’y a pas encore de notifications push). À en juger par la qualité de votre sommeil, le nombre d’activités que vous avez effectuées la veille et les diverses autres mesures suivies, l’application vous dira ce que vous devriez essayer de faire ce jour-là. Si vous avez travaillé dur hier, cela vous dira peut-être de réduire les choses. Si vous ne vous êtes pas poussé la veille, peut-être que l’application vous proposera de vous pousser aujourd’hui.

Dans les images ci-dessus, vous pouvez voir un exemple de mon propre score de préparation quotidienne. Mon DRS de 65 (le score est sur 100, 100/100 étant le plus prêt à travailler dur) signifie que je ne me suis pas poussé la veille, j’ai donc beaucoup de marge de progression aujourd’hui. L’application me recommande même de tirer pendant cinq minutes de zone (minutes de zone active) et propose même des suggestions d’entraînement que je pourrais essayer.

C’est désormais un outil formidable pour les membres Fitbit Premium. Cela devrait vous aider à obtenir une meilleure image de votre santé sans avoir à plonger dans chaque mesure individuelle. Bien sûr, les utilisateurs de Garmin disposent de Body Battery – une fonctionnalité très similaire au DRS – depuis des années. Fitbit est-il trop tard pour la fête ? C’est à débattre, mais les personnes déjà abonnées à Fitbit Premium apprécieront sans aucun doute ce nouvel avantage.